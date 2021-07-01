調查國會暴動 眾院通過設特別委員會

國會眾院30日依黨派投票，以222比190票表決通過成立調查1月6日國會暴動的委員會。圖為眾院議長波洛西(左二)在議場慰問當天殉職的國會警察斯科尼克的母親(中右)。（美聯社）

國會眾院 30日以222比190票表決通過成立新特別委員會，來調查1月6日國會暴動；表決多依黨派，共和黨 僅有麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)和金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)兩人跟隨民主黨 人投下支持票，代表未來調查暴動時恐出現政治爭鬥。

眾院議長波若西(Nancy Pelosi)在表決前表示，她很難過國會無法成立兩黨委員會，但她仍盼未來能見到，國會必須成立特別委員會。

波若西30日表示：「我們無法等待，我們相信國會必須秉持兩黨和愛國精神來成立這個委員會，而且該委員會將兼具威嚴、愛國心與對國民的尊重展開調查，這樣人民才能知道真相。」

參院共和黨人阻止就國會暴動成立兩黨委員會，隨後波若西便成立特別委員會；但共和黨人指控民主黨的特別委員會不過是攻擊前總統川普的政黨組織；先前有35名共和黨人支持成立兩黨委員會，但現在幾乎所有共和黨議員都反對特別委員會，包括1月支持彈劾川普的10人。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)在表決後拒談他是否會合作，或者找人參加特別委員會，他告訴有線電視新聞網(CNN)：「在我看來，這充滿政治意味。」

根據眾院決議案，波若西可為特別委員會指派八名成員，麥卡錫則可與波若西協商後指派五人，這表示波若西可以否決麥卡錫的人選。

波若西若要指派共和黨人，可能會選錢尼或金辛格；錢尼對於是否加入特別委員會三緘其口，金辛格表示若受邀會考慮，波若西則不願說明是否選派共和黨人。

錢尼和金辛格表示，雖然他們比較希望成立兩黨委員會，但還是覺得有必要詳細調查國會暴動事件。