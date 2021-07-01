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特別報告出爐：加州仇亞犯罪 去年增107%

國慶長假估4700萬人出遊 超過疫情前水準

編譯林育正／綜合30日電
因應國慶假期旅遊人數，聯邦運輸安全局建議旅客，若從大型機場搭機，最好提前兩小時抵達機場。(美聯社)
因應國慶假期旅遊人數，聯邦運輸安全局建議旅客，若從大型機場搭機，最好提前兩小時抵達機場。(美聯社)

在國慶日長周末假期的旅遊人數，預計將創下新冠肺炎疫情爆發以來的新高。美國汽車協會(AAA)預估，7月1日至5日間，將有4700萬人出遊；駕車旅遊的人數也預計破紀錄，超過2019年的水準。

據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，全美已有46%國民接受完整接種，各地也鬆綁口罩令，遊樂園與各城市將迎來大量觀光客。預計從獨立紀念日到勞工節周末，旅遊業將大幅復甦。

爆炸性增加的旅客，使租車業者面臨汽車不足，導致價格攀升。目前租車一天就已要價166元，為2019年的140%。AAA也預估，油價可能上升至每加侖3元，為2014年以來的新高。

AAA發言人朱莉.霍爾(Julie Hall)指出，去年國慶日旅遊人數創下2009年來新低，但現在已接種疫苗的民眾期待報復性旅遊。她表示在疫情期間存下更多積蓄的民眾，預期將在旅行中有更多花費。

聯邦航空管理局(FAA)也指出目前全美航班繁忙，6月24日更出現疫情爆發以來最忙碌的一天，在24小時間，共有超過4萬7000個航班，國慶日長周末可能再創新高。

過去一個月，全美機場每天旅客人數約200萬人，雖然還不及2019年的水準，但已是近幾個月的新高，預計1日起將持續增加。聯邦運輸安全局(TSA)就建議旅客，若從大型機場搭機，最好提前兩小時抵達機場。而在機場的餐廳和商店，以及機場外的飯店和餐廳，也因缺工問題持續預計將大排長龍。

周末熱門旅遊地點除了國家公園外，主題樂園也大受歡迎。根據AAA，擁有迪士尼樂園的加州安納罕以及佛羅里達州奧蘭多，就名列最熱門旅遊目的地。

機場 主題樂園 疫情

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