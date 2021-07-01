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特別報告出爐：加州仇亞犯罪 去年增107%

邁阿密塌樓增至18死 145人仍失蹤 市長：搜救不拋下任何人

編譯林育正／綜合30日電
佛州邁阿密的戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」崩塌現場，搜救行動在30日已持續第七天。（美聯社）
佛州邁阿密的戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」崩塌現場，搜救行動在30日已持續第七天。（美聯社）

佛州邁阿密的戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)搜救行動，在30日尋獲兩名兒童遺體，使死亡人數攀升至18人，目前仍有145人失蹤；瑟夫塞德市長伯基特(Charles Burkett)表示，搜救行動將無限期進行，「我們不會拋下任何人。」

邁阿密-戴德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)於30日晚間的記者會上宣布，最新尋獲的兩名罹難者，分別為四歲與10歲的兒童。她沈痛表示：「看見孩童在突然其來，且毫無先例的意外中喪生，讓人格外悲痛。」

搜救人員面前也已在斷垣殘壁中開闢一條斜坡道，使重型機具能夠進入現場，加快清除殘骸的速度。不過目前在大西洋上有熱帶性低氣壓，可能在未來幾天形成颶風。國家颶風中心也表示，但還不確定是否影響搜救進度。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，部分搜救器材裝備等，可能必須先撤離現場避免遭受天氣影響。他說：「現在是颶風季節，你必須提前做好準備。」

考量搜救行動可能被天氣影響，州政府官員已尋求聯邦政府支援。佛州緊急事件管理局表示，新團隊可能從維吉尼亞州出發，與現有團隊進行輪替。

瑟夫塞德市長伯基特則表示，搜救行動將無限期持續進行。搜救進入第七天，但除了上周四有生還者被救出外，隨後幾天都沒有好消息傳出。但伯基特說：「我們不會拋下任何人。」

過去在海地與墨西哥等地，都曾有建築物倒塌幾天後，仍尋獲生還者的案例。邁阿密- 戴德郡消防局長康明斯基(Alan Cominsky)表示：「現在的情況非常艱難，但我們的任務始終如一，一樣是搜尋，試圖發現生還者。」

佛州 颶風 維吉尼亞州

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