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最強熱浪釀5死 本周襲東北部 拜登諷：全球暖化都是想像

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
華盛頓州民眾不論老少，都在戲水消暑。（美聯社）
華盛頓州民眾不論老少，都在戲水消暑。（美聯社）

西北部連日遭受空前熱浪侵襲，已至少造成五人死亡，高溫情況本周轉向東北部各大城；不過西北部地區炎熱貪氣型態恐持續至7月中。

繼靠近太平洋沿海的西雅圖、俄勒岡州波特蘭連日出現破紀錄高溫，華盛頓州斯波坎(Spokane)由於電力使用量爆增而停電，華盛頓州、俄勒岡州近日發生的十多起死亡案例，可能都與上周末以來的炙熱高溫有關。內陸地帶29日也出現高溫，

西北部連日遭受空前熱浪侵襲，部分地區因電力使用量爆增而停電。圖為華盛頓州斯波坎一...
西北部連日遭受空前熱浪侵襲，部分地區因電力使用量爆增而停電。圖為華盛頓州斯波坎一處住宅安裝空調系統。（美聯社）

拜登總統29日在威斯康辛州推動基礎建設法案時說，提到西北部高溫現象時說：「有沒有人相信，打開新聞竟會看到波特蘭高溫116度？」拜登對不信氣候變遷的人士嘲諷說道：「別擔心，並沒有發生全球暖化，這一切都是我們的想像罷了。」

俄勒岡州職業安全與健康管理局(Oregon OSHA)29日指出，炙熱導致一名農場移工26日搬遷灌溉管線時死亡，另一名護士也在高溫底下喪生；另據該州班德(Bend)官員表示，兩名遊民疑不耐高溫曝曬而死。

俄勒岡州OSHA表示，最近五天出現至少633起與高溫相關的急診情況。

華盛頓州出現兩名六旬婦人脫水死亡的案例，另有三名年齡介於51歲到77歲的男子在自宅中暑身亡。

西雅圖、波特蘭持續數日氣溫都破華氏100度，氣象預報指出未來幾天氣溫將略為降低，輪到內陸地帶的斯波坎出現高溫。

氣象專家預報，這波熱浪本周將影響東北部主要大城，從費城到波士頓無所幸免，但程度不會比西北部嚴重。

有線電視新聞網(CNN)氣象學家蓋伊(Michael Guy)預測，西北部炙熱則將延續至7月中旬。

西北部多數地區本周末高溫預料仍將高於平均，但熱浪將稍緩和。

憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)資深氣候學者克里斯蒂娜‧達爾(Kristina Dahl)表示，「如此高溫的熱浪前所未見，周末所見的高溫紀錄可能在隔天再次被打破，尤其是在高溫不常發生的地區。」

美聯社指出，這波熱浪是受到高壓形成的「熱蓋現象」(heat dome)現象所致，這種情況在人為氣候變遷下更加嚴重。

高溫 熱浪 俄勒岡州

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