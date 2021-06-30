北美農民叫苦 市場需求激增 但惡劣天候恐致歉收

北美的惡劣天候恐影響收成。(美聯社)

全世界正寄望北美農民，從玉米到油菜籽，都能有大豐收，但詭異的氣候模式恐將造成歉收。

美國 和加拿大 的氣候都出現不尋常變化，部分作物因酷熱和乾旱而枯萎，另一部分則面臨水患。但此時，隨經濟從疫情中復甦，需求激增，每一顆榖粒都很重要。

罪魁禍首是一個異常的高壓系統，很可能在作物開花結果的關鍵期續留原地不動。它造成美國太平洋西北部出現有史以來的最高溫 ，同時在美國中部各地形成低壓槽，帶來強陣雨。炎熱乾燥的天氣已向東移動，影響到美國大平原和加拿大大草原，從披薩要用的春小麥到食用油需求的油菜籽，全都受創。

由於巴西在內主要農作物出口國的產量減少，美加的惡劣天候更加劇農產品市場的波動，油菜籽價格創下歷史新高，春小麥攀至數年高點。

美國糧倉愛荷華州農民April Hemmes說：「雨、冰雹、乾旱，我們都碰上了。」

過去，乾旱和降雨較溫和、範圍也較廣，但如今氣候變得較極端，導致同時出現一小區一小區的鬱鬱蔥蔥和嚴重乾旱。

美國最大玉米生產地和第二大大豆種植地的愛荷華恐有大麻煩。Freese-Notis Weather氣象學家Dan Hicks說，目前分開乾旱危險區和較「正常」氣候地區的那條線，正好貫穿該州。

在愛荷華西部數百萬英畝農田遭遇乾旱時，其他地方的農民卻擔心暴雨成災，影響收成。此時農作物價格正逢近10年來最大漲勢。

愛荷華東南部靠近Ottumwa，Pat Swanson有2,500英畝地用來種大豆和玉米，她說，上周開始下雨本來是件好事，但在6.5英寸降雨量的豪雨後又來一場冰雹風暴，通往她農場的碎石路被沖刷一空，部分農地恐怕顆粒無收。

在美國明尼蘇達州，南部農業城鎮主要種小麥、玉米和大豆，目前的降雨量是2012年以來最少，氣溫卻達10年多來最高。臨近的北達科他州，官方數據顯示，春小麥作物是1988年以來最差。北州農民Paul Anderson放棄春小麥改種玉米，還將種子種得特別深，希望根部能吸收土壤裡的水分。

在高價和庫存減少的刺激下，美加邊境兩側的農民都在增加種植面積，但產量並不理想。加拿大政府周二表示，農民種植3年來最多的油菜籽。美國政府周三會發布年度種植面積報告。

加拿大環境部已在該國西半部的大部分地區發布高溫警告，甚至遠至北極圈。這個以寒冬著稱的國家，主要農業省艾伯塔和薩斯喀徹溫正要迎接一周的熱浪來襲，預計周間高溫可達攝氏40度。

研究大宗商品的LeftField Commodity Research分析師Chuck Penner說，攝氏33度就足以壞事，收成受創「幾成定局」。