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加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

槍支暴力死亡攀升之際 愛阿華州便利購槍新法將上路

編譯周芳苑╱綜合29日電
愛阿華州一項新法定7月1日生效，將允許民眾更方便買槍，並且不經訓練、無需許可也能在公共場所攜槍。(美聯社)
愛阿華州一項新法定7月1日生效，將允許民眾更方便買槍，並且不經訓練、無需許可也能在公共場所攜槍。(美聯社)

愛阿華州一項新法定7月1日生效，將允許民眾更方便買槍，並且不經訓練、無需許可也能在公共場所攜槍；不過，在槍支管理鬆綁之際，當局最新數據顯示，該州去年槍支暴力死亡人數卻呈現激增。

愛州公衛廳發言人29日表示，2020年該州353人死於槍傷，創下紀錄；其中263人自殺、85人遭謀殺身亡。

依據當局數據，愛州2020年槍擊死亡比前一年所創高點增加20%，凶殺案增加73%，在數十年上升趨勢下，年增幅度已創新高 ；1999年到2001 年，每年平均僅194人死於槍殺，其中僅25起凶殺案。

全美若干共和黨州今年通過立法讓民眾持槍無需許可，其他還包括田納西州的新法本周也將生效，德州9月1日生效。

約翰霍普金斯大學槍支暴力專家韋伯斯特(Daniel Webster)說，放寬槍支管制將促成衝動購槍，失去對非法販運槍支的威懾，允許民眾攜槍則將導致暴力犯罪

假如在零售店買槍，仍須通過即時聯邦背景調查，向私人賣家購槍無此要求；在愛州多數地方，身上或車上帶槍都不需許可證，也不必參加槍支安全和自衛培訓課程。

支持鬆綁者認為，新法讓守法公民免於向政府申請並支付50元許可費，可快速獲槍自衛。愛州共和黨議員舒爾茨(Jason Schultz)說，槍支許可鬆綁無損公共安全，有更多好人自我武裝，對犯罪分子來說很頭痛。

不過，第摩因紀事報(Des Moines Register)最新民調顯示，三分之二受訪者不贊成新法。

槍支 共和黨 暴力犯罪

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