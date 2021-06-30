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美墨邊境無證兒童庇護所 收容人數大減

編譯柯立偉╱綜合29日電
圖為三到九歲、無大人陪同的移民兒童，在海關與邊境保護局的德州設施看電視。（美聯社）
圖為三到九歲、無大人陪同的移民兒童，在海關與邊境保護局的德州設施看電視。（美聯社）

聯邦官員表示，拜登政府在德州設立的碧利斯堡(Fort Bliss)無證孤身越境兒童庇護所的收容人數，自6月中旬以來已下降40%，顯示政府的移民政策有相當成效。

聯邦衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)28日指出，碧利斯堡庇護中心的兒童人數從5月的4800人，降到6月中的2800人；而28日的最新統計數據只有790人，且所有女童都已與在美親人團聚，或送往其他收留機構，目前碧利斯堡內收容的全為男童。

貝西拉表示，衛生部已在考慮是否要關閉一些今春設立、用以安置無證孤身越境兒童的庇護所；他說：「我們目前已經成功地控制住拉丁美洲大量移民湧入的人流，所以我們也準備開始撤除一些當時為了應付大量移民人潮的緊急措施與設備。」

雖然貝西拉對於政策的效果頗為滿意，但是仍有部分曾在碧利斯堡待過的無證兒童不滿收容期間所獲得的待遇，一些已經離開碧利斯堡的兒童近日聯合向洛杉磯聯邦法院興訟，稱收容期間遭受不人道待遇。

提出指控的孤身兒童，所遇到的問題可大致上分為兩個，其一是沒有人向他們表示「還要多久時間」才能替他們找到在美親戚，使他們陷入等待的焦慮情緒；其二是生活上的照顧不妥善，例如食物有腐味、晚上睡覺時不讓關燈，或庇護所內沒有足夠的心理諮詢師照顧兒童獨自面臨陌生環境的焦慮與孤獨。

副總統賀錦麗的發言人西蒙．桑德斯(Symone Sanders)表示：「總統已指示徹底調查此事，並回報具體情形。政府非常重視這些指控。」

庇護 移民 拜登

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