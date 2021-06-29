平權團體調查：全美多元性別性教育低於10%

調查發現，全國只有8.2%的學生聲稱自己的校園性教育中，有包含多元性別。圖為多元性別人士參加華府遊行。(美聯社)

近年來多元性別族群人口愈來愈多，維權積極人士更加緊提倡將多元性別納入校園性教育 ；然而，今年5月由多元性別平權團體進行的一項調查發現，全國只有8.2%的學生聲稱自己的校園性教育中，有包含多元性別。

「行動呼籲：LGBTQ青年應受多元性教育」(A Call to Action: LGBTQ Youth Need inclusive Sex Education)表示，這項調查結果反映學生從青春期到成年期之間，缺乏多元性別教育可能帶來長久的影響。

報告中也引用其他調查來源的數據，並強調：「有太多身為多元性別的年輕學生，因為學校的教育政策缺乏多元性，他們只能坐在教室裡聽著老師講述教科書上的內容，卻對多元性別者的身份、經驗和族群認同等內容隻字不提。」

報告指出，全國50州僅18個州的性教育醫學知識達到精確的標準，七個州加上華府特區 主張性教育必須將多元性別納入其中；該報告也分析，年輕世代面臨多元性別教育程度如此不足，未來恐怕影響甚大。

非營利組織「生殖與性別平等團結協會」(URGE)政策主任，同時也是該報告作者之一米徹姆(Preston Mitchum)說：「缺乏多元性別教育對年輕世代及跨性族群，特別是有色人種的多元性別人士，將造成相當嚴重的傷害。」

少數性別群體組織GLSEN研究部主任柯西烏(Joseph Kosciw)也表示：「如果學生能在受教育的過程中更加認識自我，就越有機會接觸更多；無論是與他人的社交連結或是學業表現都有機會變得更好，發展也會更加茁壯。」

此外，報告也指出，缺乏多元性別教育容易使外界對該族群污名化的情況更加惡化，例如校園對該族群的忽視，導致多元性別的學生面對相關議題時容易感到不自在，對老師又更難以啟齒；又或是對師長的不信任，造成他們容易在網路上接收錯誤的資訊。

柯西烏說：「當他們對自我認識的機會變得更少，就愈難使用正確的方式保護自己，懷孕或感染愛滋的機率也可能增加。」