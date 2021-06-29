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反制歧視多元性別 加州禁公費旅行增佛州5州

編譯柯立偉╱綜合28日電
加州檢察長邦塔。(美聯社)
加州檢察長邦塔。(美聯社)

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)28日宣布，由於佛羅里達州等五個州，近期通過一些影響深遠的反多元性向法，將把這些州列入加州「禁止以州經費旅行」的州，使這份「黑名單」達17個州。

新增的州包含佛州、阿肯色、蒙大拿、北達科他、西維吉尼亞。而原本就已在名單上的州包含德州、阿拉巴馬、愛達荷、愛阿華、奧克拉荷馬、南卡羅來納、南達科他、北卡羅來納、肯塔基、密西西比、堪薩斯、田納西等州。

加州檢察長指出，由於名單上新增的五個州，今年都通過LGBTQ相關法案，為了表達對這些法案的不支持，有必要列入禁以州經費旅行的州別。加州公務員非因執行加州法律，或履行加州於該州被列入此份名單前即已存在的公法上契約義務，不得進入該州，否則差旅費不予核銷。

佛州、阿肯色、蒙大拿、西維吉尼亞今年都通過法案，要求男跨女跨性別學生依出生證明上的性別參加體育活動賽事；北達科他則是允許受政府經費補助的學生社團，禁止LGBTQ學生加入，並且不因此失去補助。

阿肯色另外還成為全國第一個禁止為未成年人執行性別重置手術的州，即使法定代理人同意，仍禁止醫院實施手術。

邦塔說：「這些州的政治人物，應該把心力放在槍枝管制、重建經濟等更重要的議題上，而不是污名化LGBTQ社群。」

加州 佛州 維吉尼亞

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