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奧運選手貝瑞領獎背對國旗 共和黨怒斥：踢出代表隊

編譯陳韻涵林梅婕╱綜合28日電
美國奧運國手關‧貝瑞(左)，26日在俄勒岡舉辦的奧運選拔賽頒獎期間背對美國國旗。(美聯社)
美國奧運國手關‧貝瑞(左)，26日在俄勒岡舉辦的奧運選拔賽頒獎期間背對美國國旗。(美聯社)

美國奧運國手鏈球非裔選手關‧貝瑞(Gwen Berry)26日在俄勒岡舉辦的奧運選拔賽領獎時，於國歌播放期間，背對國旗面向看台，引發爭議；共和黨人要呼籲把她踢出奧運代表隊，但白宮28日則出面表示尊重和平抗議的權利。

貝瑞在國歌播放期間，將左手放在左臀上，雙腳踱步，面向看台而非國旗；國歌快播完時，貝瑞拿起印有「行動主義運動員」(Activist Athlete)的黑色T恤高舉在臉的斜上方，狀似遮陽，之後又把T恤披在頭上，臉部朝下看地板。

貝瑞事後表示，「我感覺很像被設圈套，他們故意的；老實說，我很不爽。」但她的作法已遭到猛烈批評。

貝瑞向來是在種族議題上有話直說的活躍人士，這是她第二次代表美國奧運隊出賽，此次在選拔賽中排名第三。

對此白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，雖然她並未和拜登總統談論過貝瑞，但她說：「我們活在理想的最高標準，這代表我們尊重憲法保障人民和平抗議的權利」；此外，莎奇表示她深知總統「為身為美國人感到驕傲，對國歌及其代表的意義極度尊重，尤其是對全球所有為國犧牲奉獻的人們」。

貝瑞拿起印有「行動主義運動員」的黑色T恤遮住臉。(美聯社)
貝瑞拿起印有「行動主義運動員」的黑色T恤遮住臉。(美聯社)

貝瑞曾在參賽期間針對種族議題提出抗議，她24日也舉拳抗議，並表示她上台時感覺遭國歌、星條旗之歌辱。

貝瑞說：「這真的不是要表達什麼訊息，我不想站上那裡；正如我所言，我被設局，我很熱，想要趕快拍完照，躲回陰涼處。」

「她們說，不會在我們出場前播放國歌，接著在我們出去後才播。」貝瑞說：「但我不想談國歌，國歌並不為我們發聲，從來沒有。」

美國田徑協會表示，根據早已公布的日程表，國歌每天只會播放一次，26日安排在傍晚5時20分，實際上則於5時25分開播。

這不是貝瑞第一次在場上抗議或對國家象徵表示不敬，她2019年參加泛美運動會時曾因舉拳抗議而遭美國奧林匹克與帕拉林匹克委員會禁賽12個月，但她24日再次舉拳抗議表達訴求。

共和黨籍聯邦眾議員克倫紹(Dan Crenshaw，德州)痛批貝瑞的行為，指出貝瑞及其他日後模仿的選手都應該被踢出美國奧運代表隊。

「我們不需要這些從事社運的運動員。」克倫紹28日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說：「她應該被踢出代表隊，參加奧運最重要的焦點就是要能代表美國。」

不過根據帕奧(USOPC)委員的規範，貝瑞的行為並沒有違規，也不會被逐出美國代表隊。

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美國 奧運 白宮

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