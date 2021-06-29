怎麼比杜拜還熱？美加西岸大熱浪與極端「高溫穹頂」

(路透)

「溫哥華北郊的溫度，竟然和沙烏地阿拉伯一樣熱…誰能想像得到呢？」美國與加拿大 的西北海岸，自周末以來正遭遇歷史性的嚴酷熱浪 罩頂，因乾旱、阻塞高壓、與逐年升高東太平洋夏季溫度，聯手形成了熱浪高氣壓罩頂的「高溫 穹頂」（Heat Dome），並猶如烤箱一般燒烤著美加西北大地──像是美國西雅圖與波特蘭就分別以41.7°C與46.1°C，刷新了城市高溫歷史；北方的加拿大西岸，溫哥華東北260公里的河谷小鎮萊頓（Lytton），28日下午更測得了47.5°C的致命高溫，這不僅接近當地6月均溫的200%，更創下「加拿大歷史第一熱」的駭人紀錄。

目前籠罩著北美西北、太平洋沿岸的「高溫穹頂」，約莫是在上個週末開始增溫發威，並在美加上空形成了一個巨大的馬蹄形阻塞高壓，原本帶來涼爽空氣的噴射氣流被高壓阻擋無法進入降溫，這也讓影響區域被蓋在「悶燒鐵穹」之內，不斷累積熱度。

這波誇張熱浪，目前影響的高溫區域，主要以加拿大的英屬哥倫比亞省、亞伯塔省為主；美國側則以華盛頓州、奧瑞岡州、蒙大拿州、愛達荷州與加州最為嚴重──像是在溫哥華東北的萊頓河谷，不僅於周一下午測得47.5°C的「殺人高溫」，自周日開始也連續處於40°C的異常酷熱之中。

目前籠罩著北美西北、太平洋沿岸的「高溫穹頂」，約莫是在上個週末開始增溫發威，並在美加上空形成了一個巨大的馬蹄形阻塞高壓，原本帶來涼爽空氣的噴射氣流被高壓阻擋無法進入降溫，這也讓影響區域被蓋在「悶燒鐵穹」之內，不斷累積熱度。(Getty Images )

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「加拿大西部今天的溫度，竟然比中東沙漠中的杜拜還要熱？！對我來說，這很不加拿大，這是極端氣候異常的駭人常態化。」

加拿大環境與氣候變遷部的資深氣候專家菲利普斯（David Phillips）26日如此表示。但連專家都沒想到的是，這波高溫穹頂的威力竟然一路發威。除了47.5°C的萊頓，白天高溫已經直逼沙烏地阿拉伯的內陸沙漠首都利雅德之外；海岸的溫哥華都會區，在海風降溫的狀況下，也持續30°C以上多日；亞伯塔、育空與其他內陸地區，也都陸續創下不可思議的40°C高溫。

英屬哥倫比亞政府表示：刷新「加拿大氣象史紀錄」的萊頓小鎮，往年6月的夏季均溫只有24°C；而加拿大氣象史在上週末以前的最高溫紀錄，則得追溯到1937年薩斯喀徹溫省內陸的45°C。但光是星期日到星期一的熱浪高峰區間，加拿大的弗雷澤河谷地區就「整區」連續處於46°C以上的高溫，極端光景之所以令加拿大人瞠目咋舌，自然也就不難想像。

由於加拿大緯度高、太平洋沿岸就算是夏季也是十分涼爽，因此本回熱浪瞬間飆爆的狀況，也讓缺乏準備的英屬哥倫比亞各地，都遭遇大量的中暑通報──以2020年的整個6月為例，英屬哥倫比亞全區只有14起高溫相關的急救報案；但光是過去72小時內，緊急電話就收到了至少304起中熱衰竭的急救報案。

這波誇張熱浪，目前影響的高溫區域，主要以加拿大的英屬哥倫比亞省、亞伯塔省為主；美國側則以華盛頓州、奧瑞岡州、蒙大拿州、愛達荷州與加州最為嚴重。圖為紐約康尼島沙灘，一名中暑者。(Getty Images )

短時間的大量中暑求救，讓地方的急診與救護車系統難以即時消化；而絕大多數的公司行號與住家單位，也都沒有足以因應連日熱浪的冷氣設備。因此英屬哥倫比亞政府也只能緊急呼籲各大機關與公司企業，應臨時斟酌「高溫假／高溫津貼」，或應盡可能避免外出勤務，「因為在這種天氣出門，各種勞動都可能造成生命危險。」

類似的狀況也發生在美國西海岸，除了本來夏季就乾燥炎熱、易生野火的加州外，美國的熱浪沖擊點，主要鎖定在西北角的西雅圖－波特蘭都會區連線──像是在西雅圖，星期一創下的城市高溫紀錄，就飆到了41.7°C；在較南方的波特蘭，周一則是衝到了熱死人的46.1°C。

華爾街日報報導，由於西雅圖終年涼爽，歷年6月與7月的平均高溫，只有19~22°C，因此全區只有44%的民宅或公司行號有安裝「冷氣空調設備」，因此面對極端酷暑的熱浪挑戰，許多居民也都熱到崩潰。特別是在比較不通風或密集的設計中，熱島效應的聚熱加倍，更出現了室內比室外更熱、甚至屋內測得50°C以上的誇張狀況。

不過由於近年熱浪侵襲頻繁加劇，對於夏季極端氣候多有應變的美國政府，也緊急在都會區裡開始「冷房救急站」（Cooling station），像是開放有空調的體育館、大型場地，或者在陰涼處設置水霧降溫、供應冰水，試圖以社區應變的方式協助大家「應急渡過這暫時性的極端氣候」。

不過由於近年熱浪侵襲頻繁加劇，對於夏季極端氣候多有應變的美國政府，也緊急在都會區裡開始「冷房救急站」（Cooling station），像是開放有空調的體育館、大型場地，或者在陰涼處設置水霧降溫、供應冰水。圖為群眾因為高溫在奧瑞岡州的會議中心休息過夜。(Getty Images )

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除了本來夏季就乾燥炎熱、易生野火的加州外，美國的熱浪沖擊點，主要鎖定在西北角的西雅圖－波特蘭都會區連線。圖為奧瑞岡州民眾戲水。(Getty Images )

在一般的冷房救急站中，社區政府都會提供冷氣空調、涼毯、甚至是免費點心；而比起人類更難適應熱浪高溫的各種貓狗寵物「毛小孩」，也都能在牽繩或關籠的前提下，與主人一同前來吹免費冷氣避難。

不過救急站的設置與裝備，畢竟有地理與資源上的條件限制，因此絕大部分的熱浪災民，也都只能外出躲到海岸或公園的陰涼處吹風。所幸直到29日清晨為止，各地雖然傳出大量中暑，但都還沒有傳出中熱衰竭身亡的死亡案例。

洛杉磯時報表示：美西的強勁熱浪，也可能與美西過去一年多來的嚴重乾旱有關，地表上的水份變少，也就更難抵抗高溫穹頂的熱浪增溫。與此同時，美國西岸的各大公路上，目前都已出現高溫造成的路面破損，各地本來就越燒越旺的「夏日野火季節」也可能提前衝擊──這一方面是因為熱浪助燃，一方面則是極端乾旱的擴散加劇為漫長的乾季埋下日後火種──對美國各地帶來慘重災情。

「極端熱浪季節，看起來才正要開始而已。」

華盛頓郵報報導，這波極端熱浪目前正逐漸往北美內陸前進，但隨著高溫季節的展開，除了致命等級的炎熱外，因溫度而起的西岸大規模森林野火，與東岸的大西洋颶風季節，恐怕都會在2021年帶來更強勁、頻繁而要命的天災破壞。