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大麻全美合法？保守派大法官：聯邦禁令或許已過時

大麻全美合法？保守派大法官：聯邦禁令或許已過時

記者張聲肇／綜合報導
聯邦司法部已指示聯邦檢察官，不要追究遵守州法的大麻業者。圖為華盛頓州的一超市為吸引民眾接種新冠疫苗，提供免費的大麻作為獎勵。(路透)
聯邦司法部已指示聯邦檢察官，不要追究遵守州法的大麻業者。圖為華盛頓州的一超市為吸引民眾接種新冠疫苗，提供免費的大麻作為獎勵。(路透)

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)28日表示，聯邦政府大麻政策揉雜一堆，莫衷一是，禁大麻的聯邦法令可能已沒什麼道理。

他說，要支持聯邦政府的大麻政策，禁止各州人民使用或種植大麻，也許已沒有必要，也不適當。

他在最高法院婉拒聽審科羅拉多州藥用大麻商的上訴案中，表達如上意見。該大麻商因為申請聯邦稅務優惠遭拒，向最高法院上訴。

湯瑪斯在裁決意見書上表示，最高院2005年裁定，禁止擁有大麻的聯邦法律應予維持，這樣的裁定，如今「可能已經過時了」。

他指出，過去16年來，聯邦政府自己制定的種種大麻政策「大大破壞了」最高院2005年裁決的合理性。｢聯邦政府目前的政策取向，就是一套「半進半出」的凌亂體系，既容忍又禁止地方(州政府有關)使用大麻(的規定)」。

目前全美有36州准許藥用大麻，18州准許娛樂性使用大麻，但聯邦政府不准大麻業者像其他行業一樣，享有稅務抵扣，這也是前述科羅拉多州業者上訴的原因。

湯瑪斯說，根據現行聯邦法律，付完員工薪資後，營運呈現赤字的店家，仍繼續營業的話，就可能欠聯邦政府一大筆所得稅。

司法部已指示聯邦檢察官，不要追究遵守州法的大麻業者。國會從2015年起，就禁止司法部把聯邦預算用來禁止州政府執行州自己的法律。

可是，國稅局仍針對種植和販售大麻的業者，繼續實施聯邦稅法。

湯瑪斯說，聯邦政府對大麻業的現況寧願視而不見，顯示它自己的大麻政策「片段不整」，前後不一，「不連貫」，缺乏一致性。

大麻 聯邦政府 司法部

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