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臉書贏了反壟斷官司 市值應聲漲破1兆元

編譯洪毅／綜合28日電
聯邦貿易委員會聯合全國48州及哥倫比亞特區，控告臉書壟斷社群網路，但官司28日遭法院駁回。(路透)
聯邦貿易委員會聯合全國48州及哥倫比亞特區，控告臉書壟斷社群網路，但官司28日遭法院駁回。(路透)

聯邦貿易委員會(FTC)與全國48個州及哥倫比亞特區，針對臉書(Facebook)壟斷的法律訴訟，28日遭聯邦法院駁回，顯示政府想壓制科技巨頭殊為不易。

由紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)聯合48個州及哥倫比亞特區去年12月提起的訴訟中指控，臉書在2012年及2014年分別併購Instagram及WhatsApp等二間新創競爭對手，是為鞏固其在社群網站的壟斷地位；此外，聯邦貿易委員會也於同月在訴狀中羅列臉書壟斷社群網站的事證。

但哥倫比亞特區聯邦法院法官博斯伯格(James Boasberg)28日駁回各州提起的訴訟，理由是提起訴訟時，距併購時間久遠，而聯邦貿易委員會提出的事證薄弱，甚至沒有臉書在過去10年間，任何一段時間的市占數據，因此不足以支持其壟斷社群網站的指控。

博斯伯格駁回的是提起的訴訟而非案件，因此聯邦貿易委員會仍可在未來30天內重新提訴；目前尚不清楚委員會接下來的動作。

受此消息激勵，臉書28日股價大漲4.18%至每股355.64元，市值首次突破1兆元，為第六家達到此里程碑的企業。

此案的裁定表明，儘管得到國會兩黨、各州及聯邦政府支持，但想要對付科技巨頭依然是十分不容易的事；前聯邦貿易委員會主席科瓦契奇(William Kovacic)就表示，法院對反壟斷議題有其自身看法，一些期待在法庭上「戲劇性、全面性」對付科技巨頭的人士應引以為鑑。

法院通常對政府的反壟斷指控採取較保守的態度應對，聯邦政府試圖阻止AT&T收購時代華納(Time Warner)，也在法庭上鎩羽而歸；消費者權益組織Public Citizen的哈曼(Alex Harman)就表示，此結果「並不意外」，因為目前法院要對此議題下定論有困難，代表修法有其必要性。

臉書發言人斯格羅(Christopher Sgro)表示，對法院認定訴狀有瑕疵表示欣慰，臉書堅持公平競爭，致力於提供民眾最好的產品服務。

而在國會，聯邦眾院司法委員會上周提出六項改革法案，試圖修正當前的反壟斷法規，以阻止科技巨頭對經濟生活範圍愈來愈廣的控制。

臉書 社群網站 聯邦政府

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