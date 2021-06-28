癱瘓21年 印第賽車隊老闆首次站起 與女兒在婚禮共舞

頸部以下癱瘓的印第賽車隊老闆施密特(中)借助外骨骼科技，在女兒莎瓦娜．波爾勒(右)婚禮上，完成「父女共舞」的夢想。(YouTube視頻截圖)

印第賽車 隊(IndyCar)老闆施密特(Sam Schmidt)因2000年的一場車禍，頸部以下癱瘓21年；但4月下旬，他在女兒莎瓦娜．波爾勒(Savannah Boehrer)婚禮上借助外骨骼(exoskeleton)科技，從輪椅上站起、走向喜極而泣的女兒，完成在女兒婚禮「父女共舞」的夢想，全場觀禮者感動地歡呼、流淚。

施密特日前受訪表示，「那是過去21年來最棒的一天」。從兩歲起就只能看著父親坐輪椅的波爾勒則說，「我一直夢想這天到來，這支舞太不可思議了。我們跳出了每個小女孩夢寐以求的父女舞；我得以真正仰望他，牽他的手跳舞」。

施密特2000年1月於佛羅里達州為印第200大賽做測試準備時，車子打轉撞到擋土牆，椎骨撞斷導致癱瘓；當時醫生說時年35歲的施密特可能活不到40歲，要一直使用呼吸器。

但施密特已活到56歲，不但擺脫呼吸器，還創設「施密特彼得森汽車運動公司」(Schmidt Peterson Motorsports)，以Arrow McLaren SP聞名於世，以及創立「現在征服癱瘓基金會」(Conquer Paralysis Now)學會如何靠輪椅生活。

在女兒婚禮上與女兒共舞，是施密特的人生夢想；但他2013年先許下的心願是「再次開車」。Arrow Electronics電子工程師團隊為他改裝一輛雪佛蘭Corvette跑車，讓施密特僅靠頭部運動就能駕駛。七個月後的2014年，施密特以時速107哩在印第賽車Carb Day實現開車心願。

施密特回憶，當他開玩笑說：「現在就等我女兒準備結婚時，你們替我造些東西，讓我陪她走進禮堂。」

但施密特不是開玩笑。女兒2019年開始與未來另一半亞當．波爾勒(Adam Boehrer)約會之際，施密特和四位Arrow工程師團隊再次以強大熱情、實力和獨創性，採用經驗證的既有外骨骼產品，依據施密特損傷程度，專門設計出可讓他走路的外骨骼設備，由腰部向下運行，在膝蓋和臀部有電機來模擬步行。

為了運用外骨骼設備走路，坐了20年輪椅的施密特每周花四到五天去健身 房做運動、減肥，以確保肌肉夠強壯。施密特說：「這一切在4月25日加州 拉古納達(Laguna)婚禮那天達到高潮，我們震驚了很多人。」目前，Arrow工程師正開發外骨骼2.0 版本，好讓施密特可用語音命令啟動步伐，不需要艱難地移動身體。