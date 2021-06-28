就是要看「玩命關頭9」 首周票房7000萬 鼓舞疫後強片

「玩命關頭9」上映後創下自新冠疫情爆發以來最佳票房紀錄。圖為「玩命關頭9」片中一幕。(美聯社)

電影「玩命關頭9」(Fast & Furious 9，以下簡稱「玩9」)甫上映，便創下自新冠疫情 爆發以來最佳票房紀錄；根據片商27日估計，「玩9」首周末票房累積達7000萬元，超越上個月上映的「噤界II」(A Quiet Place Part II)，也是繼2019年「星際大戰9：天行者的崛起」(Star Wars: The Rise of Skywalker)後最佳的開片成績。

「玩9」僅在電影院 上映，並未於串流平台同步上架，也是疫情期間上映範圍最廣的強片，除了北美地區，「玩9」５月起已在其他國家上映，目前全球票房累計達4億500萬元。

先前由於新冠肺炎 疫情嚴峻，「玩9」多次延遲上映時間，本片原定去年５月上映，Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「玩9的首周上映表現顯示，環球影業疫情初期決定將電影延後到2021年上映完全是明智的。」他補充說：「玩9是這兩年多來第一個真正的暑期賣座大片，所有的目光都聚集在本片的表現，以窺見電影業的未來，而現在看來電影院的未來非常光明，預示著接下來幾周幾個月上映的強檔片將有好兆頭。」

「玩9」上映的時間正值全美疫情限制漸漸鬆綁期間，截至本周末，北美已有八成的電影院開放，加上疫苗接種率漸升，新冠肺炎確診數下滑，消費者重回戲院的意願也跟著提升，接下來幾周，好萊塢將陸續推出其他強檔片，包括「黑寡婦」 (Black Widow)、「叢林奇航」 (Jungle Cruise)、「怪物奇兵:全新世代」 (Space Jam: A New Legacy)、「特種部隊：蛇眼之戰」(Snake Eyes)等。

「玩9」票房佳績對影業來說無非是好消息，但距回歸常態還有很長一段路要走，不過有了「玩9」的亮眼表現，接下來可期待國慶周末的商機，可望再次為影業帶來好消息。