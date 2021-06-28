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家庭財富去年增13.5兆元 70%流入前20%家庭

編譯洪毅／綜合27日電
去年美國家庭財富增長達到13兆5000億元，但有七成流入最富有的前20%家庭。圖為紐約證券交易所前面「無懼的女孩」銅像。(美聯社)
去年美國家庭財富增長達到13兆5000億元，但有七成流入最富有的前20%家庭。圖為紐約證券交易所前面「無懼的女孩」銅像。(美聯社)

新冠疫情美國經濟造成嚴重衝擊，一度有近8000萬人失業；但與過往經濟衰退不同的是，去年美國家庭財富增長達到13兆5000億元；不過，當中有70%流入最富有的前20%家庭，而且前1%家庭拿到財富增長總額的三分之一，為疫情激化「富者愈富」現象的又一例證。

「華爾街日報」報導，聯準會的數字顯示，與2008年金融海嘯期間，美國家庭財富損失8兆元不同，去年疫情期間，美國家庭財富成長之高，為過去30年有紀錄以來僅見。

家庭財富遽增最主要的原因為股市大漲，史坦普500指數(S&P 500)33次創下史上新高，此因素占家庭財富增長總額中的44%。

其他原因則有房價飆漲，去年中古屋房價中位數首次突破30萬元，以及居家上班，讓勞工得以省去通勤、外食、租屋等方面的開銷，再加上政府的紓困，讓許多民眾在繳清負債之餘，又能有多餘的存款，部分還能用來投資。

但是股票本來多數就由較富裕家庭所持有，房價大漲主要由擁房者受惠，而能夠遠距工作的勞工，主要來自資訊科技、具專業性質的服務業、公部門、礦業、教育、公衛等，多數是所得較高的白領階級，或是高技術類勞工。

這導致增加的13兆5000億元財富中，9兆8400億元流向全國前20%富有的家庭，而最低的20%家庭財富去年僅增加500億元。

雖然摩根大通研究所(JPMorgan Chase Institute)的數據顯示，去年10月，全國收入最低的25%家庭，去年的家庭收支餘額大增50%，但是這些財富主要來自政府「前所未見」的大規模紓困措施，而這些政策遲早會隨經濟復甦而結束。

此外，哈佛大學的研究數據顯示，今年4月，薪資超過6萬元的工作機會比去年1月多了2%，但是薪資低於2萬7000元的工作機會卻大減近24%；這些數據都代表，低收入家庭財富增長大增的趨勢，恐怕很難長期維持。

報導指出，經濟學者預期，房價短期內不會下降，而富裕家庭將多餘財富轉化為房產、股票，讓「富者愈富」的趨勢很可能會長時間持續下去。

美國 房價 疫情

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