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信用報告誤標潛在恐怖分子案 索賠8185人減至1853人

記者胡玉立／綜合報導
針對環聯信用評估公司信用報告誤標記8185名消費者為潛在恐怖分子集體訴訟案，最高法院裁決指出，國會授權消費者提控，實乃逾權。(美聯社)
針對環聯信用評估公司信用報告誤標記8185名消費者為潛在恐怖分子集體訴訟案，最高法院裁決指出，國會授權消費者提控，實乃逾權。(美聯社)

聯邦最高法院25日針對環聯信用評估公司(TransUnion)信用報告誤標記8185名消費者為潛在恐怖分子集體訴訟案，以五票對四票裁決指出，國會授權消費者依「公平信用報告法」對徵信公司未按合理程序維護準確資訊提控，實乃逾權。此裁決只允許錯誤信用報告被發給貸方的消費者索賠；集體索賠人數由原來的8185人，大減為1853人。

加州聯邦法院最早針對「環聯信用評分公司信用報告錯誤標記8185名消費者為潛在恐怖分子」案，判處環聯損害賠償4000萬元；位於舊金山的聯邦第九巡迴上訴法院去年維持原判，但將每位消費者獲得的懲罰性賠償金從6353元減至3937元，環聯進一步將全案上訴到最高法院。

針對此案，大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh) 裁決書中寫道：「未受具體傷害，無資格提訴」；首席大法官羅伯茲(John Roberts) 、大法官艾里托 (Samuel Alito)、戈薩奇 (Neil Gorsuch) 和巴瑞特 (Amy Coney Barrett) 均加入此決定，五人都是保守派。

卡瓦諾寫道，此案只有信用報告被轉給第三方企業的1853人，才能依憲法按「案件」和「爭議」索賠；其餘6332人因無法證明遭受具體傷害，儘管聯邦法律授權最高可獲1000元賠償金外加懲罰性賠償和律師費，仍不得以違反「公平信用報告法」為由尋求損害賠償。

持反對意見的四位大法官分別是保守派大法官湯馬斯(Clarence Thomas)和其他自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)和凱根(Elena Kagan)。

環聯承認，由於信用報告錯誤，以致首席原告拉米雷斯 (Sergio Ramirez) 買不到汽車，備感尷尬和處境艱難；但該公司辯稱，下級法院不該認可依「公平信用報告法」提出的集體訴訟，因為大多數錯誤報告並未傳給潛在貸方。

環聯在2001年9月11日恐怖攻擊事件後，於2002年開始向貸方推銷一種被稱為OFAC Advisor的信用報告產品，主要與美國愛國者法案(USA Patriot Act)禁止與財政部外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control)列出的個人進行交易有關。

證據顯示，此信用報告產品出現數以千計的誤報；被誤指為潛在恐怖分子的8185名消費者中，共有1852人的信用報告與第三方共享。

大法官 加州 Amy Coney Barrett

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