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放射線直擊癌細胞 前列腺癌重症患者死亡降40%

記者張聲肇／綜合報導
臨床研究報告指出，運用放射線直擊癌細胞的方法，使前列腺癌重症死亡率比標準療法低40%。圖為腫瘤科醫生為病人看診。(Getty Images)
臨床研究報告指出，運用放射線直擊癌細胞的方法，使前列腺癌重症死亡率比標準療法低40%。圖為腫瘤科醫生為病人看診。(Getty Images)

最新發表的臨床研究報告指出，運用放射線直擊癌細胞的方法，前列腺癌重症死亡率比標準療法降低40%，讓癌症的治療又多了一個希望。

23日發表於新英格蘭醫學期刊的研究，針對十個國家831名前列腺癌重症病患，平均觀察20個月接受此療法的結果。

試驗對象每六周最多接受六劑放射性療法的藥，標準療法的藥也照服，或者僅服用標準療法藥劑，但不再接受化療。

經過平均20.9個月，接受新療法的患者平均活了15.3個月，僅接受標準療法的平均活了11.3個月，比前者少38%；新藥的副作用是疲倦、口乾、嘔吐，但不致嚴重影響生活品質。

主治醫生運用放射性分子直接找到癌細胞；美國癌症協會會長凱倫‧納德森(Karen Knudsen)說，「不僅摧毀癌細胞，還用精靈炸彈炸掉腫瘤賴以生存的地方。」

「這是新的療法，瞄準腫瘤，這是較前高明得多的策略，」她說。

前列腺癌是美國的二號癌症殺手，僅在肺癌之後，預計今年會奪走3萬4130人的性命，美國有八分之一男性一生中會被確診罹患前列腺癌，年紀越大機率越高，黑人又高於其他族裔。

納德森說，前列腺癌細胞一旦轉移就很難對付，急需新療法；目前主要靠壓抑或阻斷雄性激素，讓病情得以控制。

本研究報告所述的新療法為鎦-177-PSMA-617放射線療法，結合針對前列腺癌細胞表皮蛋白質的化學成分抗原質和放射性分子，殺死癌細胞。這個抗原質叫做「前列腺特定細胞膜抗原質」(prostate-specific membrane antigen, P.S.M.A.）。

參與本研究的紐奧良杜蘭癌症中心主任薩陀(Oliver Sartor)解釋說，PSMA蛋白質幾乎僅存在於前列腺癌細胞，可以影像掃描確定方位，因此，用本療法比較不會傷害到周圍的細胞。

本研究的另一條件是患者的癌細胞已經轉移，變為「去勢抗性」前列腺癌患者，化療或荷爾蒙壓抑或阻斷雄性激素，已檔不住病情惡化。

癌細胞 癌症 美國

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