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PayPal創辦人提爾高唱反課稅 免稅退休帳戶卻存50億

記者顏伶如／綜合報導
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」。(Getty Images)
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」。(Getty Images)

網上付款系統PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel)堪稱反課稅倡議行動知名人物，但非營利新聞調查組織ProPublica報導，根據國稅局(IRS)機密資料，提爾在過去20年裡將旨在鼓勵中產階級為晚年生活提早儲蓄的羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。

報導指出，提爾1999年的羅斯IRA退休帳戶裡只有不到2000元，20年後變成了50億元；相較之下，一般美國人2018年底的羅斯IRA退休帳戶平均存款為3萬9108元。

根據規定，53歲的提爾只要在滿59.5歲後從羅斯IRA退休帳戶提款，50億元就不必繳稅；提爾出生於1967年10月，2027年10月將屆滿60歲。

ProPublica取得數千名全美最有錢富豪過去15年來的報稅紀錄，內容披露他們的財務細節；富豪最令人意外的避稅手法之一，是用羅斯IRA退休帳戶做避稅工具。

根據規定，絕大多數民眾每年存入羅斯IRA帳戶的上限為6000元。

已故共和黨籍德拉瓦州聯邦參議員羅斯(William Roth Jr.)推動立法而在1997年通過的羅斯IRA退休帳戶，用意在鼓勵「辛勤工作的中產階級美國人」把錢存進免稅的退休戶頭；柯林頓政府為避免高收入民眾利用羅斯IRA帳戶大量避稅，對個人年收入超過11萬元、夫妻合併報稅家庭年收入超過16萬元者訂出限制，規定每年存入上限為2000元。

然而，上有政策，下有對策。ProPublica報導，包括提爾在內的少數富豪仍有辦法鑽漏洞：以不到2000元的金額開設羅斯IRA退休帳戶，用低廉成本投資有機會發大財的新創產業(startups)，巨額股票收入都透過羅斯IRA帳戶避稅，只要戶頭不要在59歲半之前提領，累積財富則用來進一步投資。

ProPublica取得資料顯示，提爾在1999年把170萬股當時還未上市的PayPal股票放進羅斯IRA退休帳戶，當年PayPal股票市值每股僅約0.001元，之後不到一年，他的這個羅斯IRA帳戶存款從原本的1664元爆漲到380萬元。

報導指出，報稅紀錄顯示，提爾利用羅斯IRA退休帳戶獲利轉投資臉書(Facebook)、數據分析機構帕蘭泰爾技術公司(Palantir Technologies)，到了2019年，他名下的96個羅斯IRA大小帳戶累計財富高達50億元。

2019年，富比士(Forbes)雜誌估計提爾淨資產(net worth)有23億元，但ProPublica報導指出，富比士雜誌的數字其實還不到提爾羅斯IRA退休帳戶存款的半數。

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