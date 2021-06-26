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McAfee創辦人獄中自殺 遺孀促查：他當天說打電話給我

編譯組／灣區25日電
邁克菲遺孀要求調查丈夫死因。(美聯社)
邁克菲遺孀要求調查丈夫死因。(美聯社)

防毒軟體公司McAfee同名創辦人邁克菲（John McAfee）本周在西班牙監獄等待引渡到美國時，在獄中死亡，他的遺孀25日要求當局徹底調查(thorough investigation)丈夫死因，她並透露他們兩人最後一次對話時，邁克菲並未表現出自殺傾向。

西班牙當局正進行驗屍，指出獄中現場每件事都顯示，75歲的邁克菲自殺。一個熟悉調查的消息透露，當局在邁克菲口袋發現遺書。消息人士未獲授權談論正在進行司法調查的案情，拒絕對遺書相關內容發表評論。邁克菲的西班牙律師維拉爾巴(Javier Villalba)表示，家人並未被當局通知有關遺書訊息。

邁克菲遺孀珍妮絲(Janice McAfee)表示，要求當局徹底調查此案，提供有關案情的答案。38歲的珍妮絲說，邁克菲跟她說的最後一句話是：「我愛你。我會在晚上打電話給你。」(I love you and I will call you in the evening.)，這是邁克菲被發現死亡的當天稍早對話。珍妮絲認為，這些話不像是一個有自殺傾向者說的話。

邁克菲去年10月因田納西檢察官發出逮捕令，在西班牙巴薩隆納機場被捕，他因涉嫌逃稅超過400萬元，被判處最高30年監禁。在他被發現死亡的前一天，西班牙國家法院宣布，同意將他引渡到美國。但此決定並非最終定案。珍妮絲表示，已有行動計畫要對引渡提出上訴，她將這起悲劇歸咎於美國當局，因為針對他的調查有政治動機，但現在，她的丈夫死了。

美國法院法官表示，邁克菲沒有提供任何證據支持他受到政治迫害的指控。美國國務院在一封電郵聲明確認邁克菲的死訊，並向其家人表示哀悼，聲明中表示，正密切關注地方當局對死因調查，隨時準備為其家人提供協助。在這困難時期，出於對家人尊重，沒有進一步評論。當局表示，驗屍結果可能需數天或數周才出爐。

邁克菲於1990年代出售公司股份後，就與他創建的防毒軟體公司McAfee沒有任何關係。早期成功讓他變得富有，但也讓他陷入困境。2012年因被懷疑與鄰居謀殺案有關而受到審問，但從未被指控犯罪，還曾於2016年短暫競選美國總統。之後因為稅務問題而離開美國。

美國 國務院 監獄

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