我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

阿茲海默症2新藥 禮來藥廠擬申請核可

記者張聲肇／綜合報導
禮來藥廠24日表示，它研發的治療阿茲海默症的藥物「多納內馬」經臨床試驗證實有效，將向食藥局申請核可。(美聯社)
禮來藥廠24日表示，它研發的治療阿茲海默症的藥物「多納內馬」經臨床試驗證實有效，將向食藥局申請核可。(美聯社)

繼百健藥廠(Biogen)的阿杜荷姆(Aduhelm)獲食品暨藥物管理局(FDA)核可上市後，禮來藥廠(Eli Lilly)24日表示，它研發的多納內馬(Donanemab)經臨床試驗證實有效，將向食藥局申請核可；兩種藥都是針對阿茲海默症研發生產。

阿杜荷姆血管注射劑和多納內馬抗生素的效用，都是清除腦中的貝塔澱粉體蛋白質，這是目前所知造成失智症的主因。

禮來說，研發團隊對272名早期症狀患者所做的試驗已進入中期，和對照組比起來，服用多納內馬的患者，認知和日常生活能力的退化，都有延緩的跡象。

食藥局已將多納內馬列為「突破性治療」藥品，以便加速藥品的研發與審核。

醫藥分析師迪凡(Vamil Divan)說，只要備妥所有資料，禮來可能在兩三個月內，提出申請。

總部在印第安納波利斯的禮來製藥公司正進行更大型的臨床試驗，也已進行到更後期；公司發言人說，預計年底即可完成申請手續，提出第二個臨床試驗報告，並訂出18個月的療程。

百健藥廠23日表示，它和日本衛材製藥公司合作研發的另一個治療阿茲海默症新藥Iecanemab，也已獲食藥局列為突破性治療藥品，研發小組所做的臨床試驗也已到後期。

美國阿茲海默症患者有600萬人，患者日漸喪失記憶、理性、溝通和日常生活能力，各大藥廠都在尋找對治方法，但20年來都無法突破，百健的阿杜荷姆是多年來唯一獲准上市的新藥，但藥效頗受質疑。

禮來四年前也完成了一項2100人的臨床試驗，服用它研發的solanezumab的患者，和對照組患者比起來，病情沒什麼進步，遂告放棄。

阿茲海默症的真正原因仍未知，目前研究發現和腦部血管累積的貝塔澱粉體蛋白質有關，堆積太多會阻礙血管功能，因此藥物研發都以清除這些「有害蛋白質」為目標，目的則是延緩症狀的惡化，不敢奢望「痊癒」康復。

阿茲海默症 藥局 美國

上一則

昂貴腦瘤藥不補助 藥廠遭責唯利是圖

下一則

警方毋須逮捕令入屋拘捕疑犯？ 最高法院設限

延伸閱讀

阿茲海默新藥 聯邦每年或增290億預算…負擔超過NASA

阿茲海默新藥 聯邦每年或增290億預算…負擔超過NASA
阿茲海默新藥「僅適用輕症」 FDA未標明引爭議

阿茲海默新藥「僅適用輕症」 FDA未標明引爭議
阿茲海默症新藥 對我有效嗎？

阿茲海默症新藥 對我有效嗎？
阿茲海默症新藥昂貴 恐抬高紅藍卡保費

阿茲海默症新藥昂貴 恐抬高紅藍卡保費

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 19:31
美國金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國標註為「西台灣」（WEST TAIWAN）的T恤。（取材自推特）

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

2021-06-20 13:20
新書「噩夢般場景」爆料說，前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下，讓白宮幕僚措手不及。圖為去年10月4日川普在住院期間，坐車到醫院外向支持者揮手。(Getty Images)

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

2021-06-24 23:07
根據CDC的數據，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗。路透

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

2021-06-21 15:42
全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎，CDC將就此召開緊急會議。圖為青少年在紐約市打新冠疫苗。(Getty Images)

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

2021-06-23 21:02
研究指出，Delta的傳染力比英國變種病毒Alpha高約60%。圖為美國加州15日解除防疫警戒，加州人打了疫苗外出還是願意戴口罩。（中央社）

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

2021-06-18 22:01

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯