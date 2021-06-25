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拜登提名馬侃遺孀任駐聯國糧農組織代表

編譯洪毅／綜合24日電
拜登總統提名已故聯邦參議員馬侃遺孀辛蒂‧馬侃，擔任美國駐聯合國糧食及農業組織代表。(美聯社)
拜登總統提名已故聯邦參議員馬侃遺孀辛蒂‧馬侃，擔任美國駐聯合國糧食及農業組織代表。(美聯社)

拜登政府23日發布最新的外交人事案，包括美國駐聯合國糧食及農業組織(FAO)、經濟合作暨發展組織(OECD)、歐洲安全與合作組織(OSCE)代表團大使，以及美國駐愛爾蘭大使；其中駐糧農組織代表將由已故聯邦參議員馬侃(John McCain)遺孀辛蒂‧馬侃(Cindy McCain)擔任。

這些人事案都須獲國會同意。

辛蒂專精的研究領域為人口販運，這也是以馬侃夫婦為名的智庫，亞利桑納州立大學馬侃研究所(McCain Institute)專精的領域；辛蒂也是飲料公司Hensley Beverage的執行董事。

辛蒂是少數在2020年大選中表態支持拜登的共和黨人，曾在去年民主黨全國代表大會上，暢談她和馬侃與拜登的友誼，這也讓外界早前就認為，辛蒂將有望在拜登政府下謀得職務。

拜登還提名麻州眾議會民主黨團領袖克萊兒‧克洛林(Claire Cronin)為駐愛爾蘭大使，此職務在拜登政府內部尤其受矚目，因為拜登祖籍就在愛爾蘭，且常在各種場合談及先祖如何渡海來美國，以及對愛爾蘭詩歌的熱愛。

拜登還在今年的聖派翠克節期間與愛爾蘭總理馬丁(Micheál Martin)視訊通話；他是最早與拜登談話的外國元首之一。

拜登提名的駐經合組織大使為前德拉瓦州州長馬克爾(Jack Markell)，駐OSCE代表則是賓州拜登中心(Penn Biden Center)執行董事、拜登擔任副總統時期的外交顧問卡本特(Michael Carpenter)。

美國駐外機構的大使職位約有190名員額，多數由國務院事務官擔任，不需經國會通過，這些大使已由拜登任命完畢，其餘重要職位的大使提名人仍須經過審查，以及財產申報公開等程序，可能須等上數周甚至數個月的時間。

拜登 美國 提名

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