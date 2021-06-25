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昂貴腦瘤藥不補助 藥廠遭責唯利是圖

編譯潘勛／綜合24日電

邁阿密NextSource生技藥廠決定，該廠生產的腦瘤藥物「葛利歐斯汀」(品牌名Gleostine，學名Lumostine)不再列入聯邦醫療保險(Medicare)補助藥物之列，這種藥物每一膠囊價格高達1000元，因此很多病患恐怕買不起，不少腦瘤專家及病患維權人士聞知，不禁大罵藥廠唯利是圖。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，杜克大學醫學院神經外科學教授傅利曼(Henry S. Friedman)指出，現在無法取得葛利歐斯汀的人已經很多了，結果便是好些人可能因此喪命；有些病人買不起這種藥，而別種藥藥效又不夠好。

葛利歐斯汀這種藥用來治療稱為「膠質母細胞腦瘤」(glioblastoma)等其他腦部癌症，其專利已經過期，但沒有衍生款藥物來取代。

「國家腦瘤學會」(National Brain Tumor Society)執行長亞倫斯(David Arons)表示，NextSource決定撤出公家健保計畫，讓脆弱的腦癌患者的社會安全網更加無力，患者的治療選項已經很少了；葛利歐斯汀對治療最具侵略性的膠質母細胞腦瘤，是必不可缺的成分藥物，同時對很多臨床實驗也至關重要。

葛利歐斯汀1976年問世，用來治療腦瘤及何傑金氏淋巴瘤(Hodgkin lymphoma)；必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb, BMS)藥廠將該藥命名為CeeNu，後來把該藥在2013年讓售給NextSource，而NextSource先前便調高該藥物的價格。

賓州州立大學衛生政策及行政學教授凡尼斯(David Vanness)表示，當初在BMS旗下，CeeNu每顆膠囊賣50元。

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