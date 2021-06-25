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警方毋須逮捕令入屋拘捕疑犯？ 最高法院設限

編譯盧炯燊／綜合24日電
最高法院限制警方追捕輕罪逃犯時，在沒有逮捕令的情況下入屋拘人的做法。(美聯社)
最高法院限制警方追捕輕罪逃犯時，在沒有逮捕令的情況下入屋拘人的做法。(美聯社)

警方追捕逃犯時可以在沒有逮捕令的情況下入屋拘人，最高法院23日對這個做法作出限制。

在1976年的一宗案件中，最高法院曾裁定警方在「緊追」疑犯有重罪的嫌犯時，可以毋須逮捕令入屋拘捕；儘管最新的裁決作出限制，但實際仍沒有一個明確的界限，即什麼時候可以入屋，什麼時候不能入屋，一切仍須警方自行判斷。

案件始於2016年，一名駕車時大聲播著音樂的司機，未理會警察示意停下來，返回家中車庫，但遭警察強行打開車庫門，逮捕該司機並處以罰款。該司機指警察在沒有搜查令下進入車庫，違反第四修正案賦與他免於「無理搜查和扣押」的權利。

大法官艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)綜合其餘大法官的大多數意見撰寫裁決書指出，警方在無逮捕令下入屋追捕，不能證明是正當的做法；警方必須考慮追捕時的所有情況，以確定是否存在緊急執法的充分理據，例如要防止迫切的暴力傷害、破壞證據或逃離現場等。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)及大法官艾里托(Samuel Alito)認為，既然疑犯選擇獨自逃跑，就等於讓警方可以全力追捕此人，包括在沒有逮捕令下入屋拘捕，因為在逮捕過程中，警方大多無法考慮太多；不過他們的意見並非大多數。

屬於自由派的憲法問責中心(Constitutional Accountability Center)主席懷德拉(Elizabeth Wydra)表示，有關決定在實際執行時會發揮什麼作用還待觀察，但最高法院拒絕警方可以不受限制的進入民眾家中，是值得歡迎的。

全國警察兄弟會(National Fraternal Order of Police)法律總顧問詹姆斯(Larry H. James)認為，這項裁決不會給警方帶來太大變化，因為警方一直以來已經這樣做，就是「運用你的常識，運用你的訓練」。

警察 大法官 羅伯茲

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