圖輯／樓塌人呢？ 親人焦急 相擁而泣

佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌，已知至少一人死亡，35人獲救，99人失蹤。當地官員表示「擔心出現最壞結果」。(美聯社)

邁阿密郊區一棟濱臨海灘的12層樓高、屋齡40年康斗公寓(condominium)，24日凌晨1時30分左右發出轟隆巨響後坍塌；截至24日下午為止，已知至少1人死亡，35人獲救，99人失蹤，搜救行動持續進行中。

佛州 州長德桑提斯(Ron DeSantis)前往坍塌地點勘察後說，電視畫面無法呈現大樓倒塌的嚴重程度，「搜救團隊將盡一切所能全力搶救生命，行動仍持續進行，搜救人員不會休息的。」