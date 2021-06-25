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圖輯／樓塌人呢？ 親人焦急 相擁而泣

世界新聞網／輯
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌，已知至少一人死亡，35人獲救，99人失蹤。當地官員表示「擔心出現最壞結果」。(美聯社)
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌，已知至少一人死亡，35人獲救，99人失蹤。當地官員表示「擔心出現最壞結果」。(美聯社)

邁阿密郊區一棟濱臨海灘的12層樓高、屋齡40年康斗公寓(condominium)，24日凌晨1時30分左右發出轟隆巨響後坍塌；截至24日下午為止，已知至少1人死亡，35人獲救，99人失蹤，搜救行動持續進行中。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)前往坍塌地點勘察後說，電視畫面無法呈現大樓倒塌的嚴重程度，「搜救團隊將盡一切所能全力搶救生命，行動仍持續進行，搜救人員不會休息的。」

佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌，已知至少一人死亡，35人獲救...
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌，已知至少一人死亡，35人獲救，99人失蹤。當地官員表示「擔心出現最壞結果」。(Getty Images)
搜救進入黃金72小時。圖為救難人員在約兩層樓高的瓦礫堆中，尋找仍有倖存者生命跡象...
搜救進入黃金72小時。圖為救難人員在約兩層樓高的瓦礫堆中，尋找仍有倖存者生命跡象的蛛絲馬跡。(Getty Images)
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌，已知至少一人死亡，35人獲救...
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌，已知至少一人死亡，35人獲救，99人失蹤。當地官員表示「擔心出現最壞結果」。(Getty Images)
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌，已知至少一人死亡，35人獲救...
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌，已知至少一人死亡，35人獲救，99人失蹤。救難人員和救難犬在現場搜救。(美聯社)
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌，已知至少一人死亡，35人獲救...
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌，已知至少一人死亡，35人獲救，99人失蹤。（Getty Images）
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。(歐新社)
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。(歐新社)
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。(路透)
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。(路透)

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