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基建計畫大突破 參院跨黨派提1兆美元案 拜登同意了

基建計畫大突破 參院跨黨派提1兆美元案 拜登同意了

中央社／華盛頓24日綜合外電報導
跨黨派聯邦參議員24日提出的1.2兆美元基建協議，以翻新全美道路、橋梁與公路，並協助刺激經濟。圖為參議員與拜登會面後回至國會。（美聯社）
跨黨派聯邦參議員24日提出的1.2兆美元基建協議，以翻新全美道路、橋梁與公路，並協助刺激經濟。圖為參議員與拜登會面後回至國會。（美聯社）

美國總統拜登今天同意一份由跨黨派聯邦參議員提出的1.2兆美元協議，以翻新全美道路、橋梁與公路，並協助刺激經濟，讓他的其中一項國內施政目標取得重大突破。

路透社報導，白宮與國會議員歷經數月協商後，一群民主黨和共和黨參議員擬出上述基礎建設提案。拜登（Joe Biden）今天在這群議員身旁告訴記者：「我們達成協議了。」

其中5790億美元的新支出案，將對全美電力網、寬頻網路服務、客貨運鐵路等項目做出重大投資。

但計畫不包括拜登和民主黨進步派認為的其他關鍵要務，例如為居家和兒童照護新增開支。這類項目被拜登定調為「人文基礎建設」。

拜登隨後在白宮表示：「新協議代表數以百萬計薪資優渥的工作機會，讓人們上餐桌時可以覺得不那麼拮据…而它同時也告訴我們自己和全世界，美式民主能順利運作，所以這代表我們向前邁進的重要一步。」

共和黨籍議員波特曼（Rob Portman）是參與協商的21名跨黨派參議員之一。他說：「我們沒得到想要的一切，但我們想出良好的妥協方案。」

波特曼表示，共和黨和民主黨人共同致力讓這項計畫過關。

根據白宮聲明，這項八年計畫提案擬投入1090億美元於道路、橋樑與重大計畫。其他項目與金額還包括電力基礎建設的730億美元、客貨運鐵路660億美元、寬頻管線650億美元、大眾運輸490億美元、機場250億美元等。

跨黨派聯邦參議員24日提出的1.2兆美元基建協議，以翻新全美道路、橋梁與公路，並...
跨黨派聯邦參議員24日提出的1.2兆美元基建協議，以翻新全美道路、橋梁與公路，並協助刺激經濟，赴白宮與拜登會面達成協議。（美聯社）

拜登 白宮 民主黨

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