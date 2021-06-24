槍店違規售槍撤照…拜登固治安 嚴管槍枝買賣

拜登總統23日宣布應對全國凶殺案暴增的計畫，其中包括處罰未遵守聯邦法規的槍店，同時協助剛出獄的犯人。(美聯社)

拜登 總統與司法部 長加蘭德(Merrick Garland)23日詳述政府嚇阻全國凶殺案暴增的計畫，其中包括處罰未遵守聯邦法規的槍店、援助剛出獄的犯人，並且為警察提供更多支助。

拜登與加蘭德和多位市長、地方官員和倡議者會面；他表示：「過去進入夏季後犯罪率大幅攀升，當我們從疫情中復甦重啟，今年夏季可能比以往更具挑戰。」雖然去年整體犯罪率下降，但聯邦調查局(FBI)資料顯示，謀殺案上升25%，暴力犯罪增加3%。

雖然目前民主黨 內部對於打擊犯罪的觀點相左，但立場一致的是，對槍枝控管採取更嚴厲的手段；政府的政策也將影響選情，前總統柯林頓顧問卡維爾(James Carville)表示，通常共和黨在犯罪議題上較占上風，「因為民主黨在犯罪議題上太過拐彎抹角」。

拜登打擊犯罪政策的方向包括，若槍店販售槍枝給不被允許購槍的民眾，未進行背景審查，或未能提供犯罪槍枝的追蹤訊息，將被撤銷執照；專家表示，此政策得以追查犯罪槍枝來源。

控管幽靈槍枝方面，上個月司法部也公布草案，未來將要求槍店販售槍枝部件時進行背景審查；這也將強制製造商在槍枝主要的部件上編列序號，使聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)更容易追查犯罪中使用的槍枝。

拜登也計畫在聯邦職位中雇用出獄的受刑人，並鼓勵企業跟進，以減少累犯；政府官員也透露，拜登還希望提供更生人額外的房屋津貼。

他還要求司法部為各州制訂範本，允許法官從可能威脅自己或他人的民眾手中沒收槍枝；此外犯罪率嚴重攀升的地區，拜登也將撥出3500億元的振興預算資助警局；他還將再次展開2000年曾進行的槍枝販運調查，協助警方追查犯罪槍枝來源。

拜登不久前也宣布任命前ATF探員，後為槍枝管制團體資深顧問的齊普曼(David Chipman)擔任ATF局長。