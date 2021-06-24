種族偵防傷害科研 華人組織啟動研究

總部位於紐約的美籍華人菁英組織「百人會」23日宣布與亞利桑那大學合作，啟動針對全美華裔 科學家的調查研究，以全面展現和理解美中關係惡化以及涉及種族偵防的「中國行動計畫」(China Initiative)，對在美華裔科研人員和工作造成的負面影響，並以此研究成果作為未來建言聯邦政府政策法規調整的重要參考。

「科技曾是美國 成功的關鍵，其中一大部分受益於思維和知識的國際交流，並吸引到世界級的人才。」百人會會長黃征宇表示，近年來美國政府對與中國交流的嚴格限制及製造恐慌，已對美國科學家和科研人員造成寒蟬效應，尤其是針對其中的華裔。

黃征宇說，與亞利桑那大學合作的此項研究是扭轉目前這一形勢的關鍵所需，展現在新的全球形勢下族裔與種族對科研的影響，「我們期待看到調研結果，並了解該如何運用此結果來加深對美國政府政策法規對美國科研競爭力影響的理解。」

該研究將由百人會和亞利桑那大學教育 學院的高等教育研究中心合作，在即將到來的暑期展開，預計今年內就可公布調查結果報告；將牽頭該研究的亞利桑那大學教育學院教授李珍妮(Jenny Lee)表示，研究將利用暑假，對在全美大學和研究機構中工作的科研人員、尤其是華裔科學家作問卷調查，以蒐集針對此議題的最大樣本數據，理解種族偵防政策對科研造成的傷害。

將任該研究學術顧問團成員的佐治亞大學教授陳卓(Zhuo Chen)也表示，充滿歧視性和高壓性的選擇性執法，傷害美國在科研上的競爭力，已成為目前科研工作的持續性挑戰，希望此研究能有助於改善此現狀。