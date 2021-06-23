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布林肯與德外長會談：勿進口「強制勞動」的產品

編譯張佑生／綜合報導
美國國務卿布林肯23日抵達柏林並與德國外長馬斯會談。（路透）
美國國務卿布林肯23日抵達柏林並與德國外長馬斯會談。（路透）

美國國務卿布林肯23日抵達柏林並與德國外長馬斯會談。布林肯將矛頭分別指向中俄，表示反對讓新疆強制勞動有利可圖，也就是不得進口強制勞動的產品。德國汽車大廠福斯在新疆就有設廠。

布林肯說，「我們都有責任，全力阻止由強制勞動生產的產品進入我們的國家」。法新社說，德國總理梅克爾一向主張透過貿易關係改變中國，雖然德國政壇也有認為應該對中強硬的聲音。

布林肯上任後首次訪問柏林，之後將造訪巴黎與羅馬，參加在義大利舉行的20國集團會議。他重申反對俄國通往德國、幾近完工的天然氣管「北溪二號」，但表示希望能夠和德國立場一致，反對莫斯科藉油管壯大實力。

布林肯表示：「德國與美國將繼續站在一起，反對俄國任何危險或挑釁的舉動，無論是侵犯烏克蘭領土，或是囚禁反對派領袖納瓦尼，還是在民主國家散播假訊息。」

美國總統將聯合盟邦對抗中俄列為外交政策優先要務，上個月放棄了對「北溪二號」天然氣管計畫的關鍵制裁，連拜登在華府的盟友都批評此舉不當。

拜登政府主張，天然氣管計畫已近完成，阻擋不及，倒不如和德國加強合作。布林肯表示：「我們決定來看看能否從此一艱困的處境產生某些正面的影響。」

北溪二號仍舊是美、德之間的敏感話題，布林肯或馬斯都無法提出具體的解決時間表。布林肯表示：「我們並非所有領域都意見一致，北溪二號就是歧見之一，美國始終認為是歐洲能源安全的威脅。德國的看法與我們不同，有時候就是會這樣。我們一面處理歧見，並且在許多其他領域保持密切合作。」

布林肯說：「我們的目標仍然是確保俄國無法利用能源當威脅、用來對付烏克蘭或其他歐洲國家」。

馬斯表示，期望德國總理梅克爾下個月訪美時，問題能夠獲得解決，但只是期望而已。

德國 布林肯 美國

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