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租客驅趕禁令擬延至7月底 爭取時間發放緊急住房補助

編譯陳韻涵／綜合22日電
聯邦疾病防治中心去年9月頒布的禁止房東驅逐房客令即將到期，拜登政府有意延長一個月。圖為佛州居民抗議房東驅逐租客。(美聯社)
聯邦疾病防治中心去年9月頒布的禁止房東驅逐房客令即將到期，拜登政府有意延長一個月。圖為佛州居民抗議房東驅逐租客。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)去年9月禁止屋主驅逐付不出房租的租客，因為他們可能因為新冠肺炎疫情而失業；這項措施原定本月30日到期，拜登政府考慮延長驅趕禁令一個月，給予當局更多時間撥發緊急住房補助。

紐約時報(NYT)引述三名知情人士說法報導，白宮將延長聯邦疾病防治中心(CDC)制定的禁止驅逐令，加速發放今年春季根據「美國復甦法案」(American Recovery Act)編列的215億元緊急租屋補助。

CDC去年秋季頒布禁止驅逐令，防堵因疫情造成經濟不景氣可能出現的一波租客驅逐潮，讓許多低收入的勞工階級租客受惠。

報導指出，拜登團隊發布發放疫情紓困基金的新指南，與市長、酒吧協會和立法機關合作，加速發放資金。

地方官員已經準備好迎接一波驅逐令，聯邦禁驅令及各州及城市的許多類似命令將在夏季陸續到期，在部份情況下，協助租戶並改善住宅負擔能力已經成為民主黨重點議題的一環。

加州州長紐森(Gavin Newsom)21日宣布，加州將從聯邦補助計畫中撥款52億元，協助租戶繳交疫情期間的欠費，以免造成無家可歸潮和住宅負擔能力危機。

禁止屋主驅逐付不出房租的租客令將於30日到期，但部分官員及租客權益團體盼延期以防租戶淪落街頭。 

白宮尚未正式簽署延長禁驅令一個月，白宮顧問辦公室擔心，就算只延長此令一個月，也可能衍生法律問題。 

政府律師則擔心最高法院將認同低等法院的決定，裁決禁驅令違憲。

一名聯邦法官上月取消全國禁驅令，稱CDC僭越職權。

華府聯邦地區法官弗里德里希(Dabney Friedrich)上月底同意暫緩實施該命令， 讓拜登政府上訴期間維持禁驅令有效。

「延長禁驅令是對的事，無論是道德、經濟、政治和公共衛生考量」；全國低收入家庭聯盟(NLIHC)執行長黛安‧葉特爾(Diane Yentel)表示：「在有數百億資源得以防止驅逐的情況下，允許驅逐租客形同浪費且殘酷。」

租客 疫情 低收入

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