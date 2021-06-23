「傑出美國女性鑄幣計畫」 華裔女星黃柳霜將登25分錢硬幣

聯邦鑄幣局將在2022年至2025年間，每年發行最多五款全新的25分錢硬幣， 以美國傑出女性為主題，包括首位華裔美籍好萊塢女星黃柳霜。(Getty Images)

聯邦鑄幣局(U.S. Mint)宣布成立「傑出美國 女性鑄幣計畫」(American Women Quarters Program)，將在2022年至2025年間，每年發行最多五款全新的25分錢硬幣，以不同領域、族裔，兼具多元化背景的美國傑出女性頭像為圖案，第一年發行的硬幣包括首位華裔美籍的好萊塢女星黃柳霜(Anna May Wong)。

鑄幣局表示，該計畫的宗旨是為了慶祝女性致力於美國歷史的發展及貢獻；而第一年發行的女性硬幣除了黃柳霜之外，將有詩人和民權領袖安傑魯(Maya Angelou)、切諾基原住民族(Cherokee Nation)第一位女性首領葳瑪·曼基勒(Wilma Mankiller)、新墨西哥州婦女參政運動先驅艾德琳娜·奧特羅-華倫(Adelina Otero-Warren)、首位登上太空 的女性莎莉·賴德(Sally Ride)。

曼勒基於1985年至1995年間擔任奧克拉荷馬州 的切諾基族首領，也是最具有代表性的美國原住民領袖之一，於2010年逝世。

「我們非常感謝，也對鑄幣局給予葳瑪和其他女性的認可感到光榮，」曼基勒的丈夫沙普說：「葳瑪是個謙遜、帶給我們精神力量、而且偉大的領袖，她的領導力不只適用於切諾基族人的身上，也適用於所有女性和各個族裔，這只硬幣的價值在於它對原住民族以及所有女性所帶來的啟發。」

鑄幣局也為安傑魯的硬幣提出七種不同的設計，每一種設計都呼應安傑魯在自傳中「我明白籠中的鳥為何唱歌」的意境。

至於1983年成為首位登上太空的女性賴德，鑄幣局也提供五種設計致敬她在太空和教育界的貢獻及成就。