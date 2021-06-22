我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

美國航空機師短缺 7月中前砍數百航班

編譯柯立偉╱綜合21日電
美國航空公司由於機師短缺，以及6月初劇烈天氣變化打亂航班準時率，必須取消或重新調整7月中旬前約1%的航班。圖為一架美航客機停在紐約拉瓜地亞機場。(美聯社)
美國航空公司由於機師短缺，以及6月初劇烈天氣變化打亂航班準時率，必須取消或重新調整7月中旬前約1%的航班。圖為一架美航客機停在紐約拉瓜地亞機場。(美聯社)

美國航空(American Airlines)20日宣布，由於機師短缺、維修因素，以及6月初劇烈天氣變化打亂航班準時率，必須取消或重新調整7月中旬前約1%航班。由於這項政策「立即實施」，20日當天美國航空就在全國各地就取消190架航班。有些旅客到機場才發現自己預定的航班有異動，而在社群媒體上大表不滿。

美國航空發言人夏儂．吉爾森(Shannon Gilson)解釋原因說道：「6月初在美國航空幾個主要的基地都有劇烈天氣變化，大幅打亂空勤組員的排班計畫以及航機準點率；而且，大量增加的人潮也讓我們有點難以應付，雖然已加緊招募機師的速度，但現在能執飛的機師不足以應付需求。」

美國航空同時指出，會主動通知所有已預訂7月15日以前班機，且該航班被取消或改期的旅客，讓他們能夠及早重新安排出行計畫；並且原則上會平均分散改時或取消航班的地點，盡可能避免航班改時的影響集中在某些特定地區。

不過，由於受6月初天氣變化影響的機場多集中在德州達拉斯(Dallas)和北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)，因此這兩個機場異動的航班會比較多。

劇烈的天氣變化打亂航班節奏或許不是人為能掌控的因素，但造成「機師人力不足」的原因，是因為去年因疫情影響而大量資遣資深機師的結果。機師工會發言人塔傑(Dennis Tajer)表示，公司應該提供更高的加班費，鼓勵飛行員在不影響飛行安全、符合聯邦法律規範的情形下加飛航班，並且加快重訓去年留職停薪的機師，讓他們能夠重新上線執飛。

許多旅客對於美國航空調整航班時刻表的做法非常不滿。受到影響的旅客在社群媒體推特上表示，自己預定的航班被兩度取消，揚言要美國航空支付因此肇生的多出費用；也有旅客說：「早上8時到機場，居然直接幫我改晚上6時起飛的航班，我再也不搭美國航空了！」

美國 機場 社群媒體

上一則

疫後旅遊業回溫 波音737 MAX客機「起死回生」

下一則

機上暴力案件大增 美航空業籲司法部嚴加取締

延伸閱讀

遭軟禁杜拜公主出國了？與友人在西班牙機場合影

遭軟禁杜拜公主出國了？與友人在西班牙機場合影
史丹佛學者：美國援台疫苗 反擊中國施壓

史丹佛學者：美國援台疫苗 反擊中國施壓
台駐港官員被迫撤離 美國務院表態「與台灣站在一起」

台駐港官員被迫撤離 美國務院表態「與台灣站在一起」
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

熱門新聞

亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心一名無行為能力的女子遭性侵產子，雙方以1500萬元達成和解。(美聯社)

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

2021-06-16 19:57
全美新冠病歿人數即將破60萬人大關，占全球病歿人數15%。圖為去年7月，疫情高峰時期，在手捧病歿者骨灰的家屬，正步出紐約市聖派垂克大教堂。(美聯社)

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

2021-06-14 22:45
一項最新研究指出，抽血樣本分析顯示，位於五個州的民眾早在美國出現新冠確診首例之前，就已經感染了新型冠狀病毒。圖為華盛頓州去年2月爆發疫情的照護中心。(Getty Images)

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

2021-06-15 11:04
美國金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國標註為「西台灣」（WEST TAIWAN）的T恤。（取材自推特）

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

2021-06-20 13:20
研究指出，Delta的傳染力比英國變種病毒Alpha高約60%。圖為美國加州15日解除防疫警戒，加州人打了疫苗外出還是願意戴口罩。（中央社）

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

2021-06-18 22:01
華爾街日報報導，新冠疫情在今年春季反而成為連鎖藥局的搖錢樹。路透

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

2021-06-19 15:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光