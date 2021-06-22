美國航空機師短缺 7月中前砍數百航班

美國航空公司由於機師短缺，以及6月初劇烈天氣變化打亂航班準時率，必須取消或重新調整7月中旬前約1%的航班。圖為一架美航客機停在紐約拉瓜地亞機場。(美聯社)

美國 航空(American Airlines)20日宣布，由於機師短缺、維修因素，以及6月初劇烈天氣變化打亂航班準時率，必須取消或重新調整7月中旬前約1%航班。由於這項政策「立即實施」，20日當天美國航空就在全國各地就取消190架航班。有些旅客到機場 才發現自己預定的航班有異動，而在社群媒體 上大表不滿。

美國航空發言人夏儂．吉爾森(Shannon Gilson)解釋原因說道：「6月初在美國航空幾個主要的基地都有劇烈天氣變化，大幅打亂空勤組員的排班計畫以及航機準點率；而且，大量增加的人潮也讓我們有點難以應付，雖然已加緊招募機師的速度，但現在能執飛的機師不足以應付需求。」

美國航空同時指出，會主動通知所有已預訂7月15日以前班機，且該航班被取消或改期的旅客，讓他們能夠及早重新安排出行計畫；並且原則上會平均分散改時或取消航班的地點，盡可能避免航班改時的影響集中在某些特定地區。

不過，由於受6月初天氣變化影響的機場多集中在德州達拉斯(Dallas)和北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)，因此這兩個機場異動的航班會比較多。

劇烈的天氣變化打亂航班節奏或許不是人為能掌控的因素，但造成「機師人力不足」的原因，是因為去年因疫情影響而大量資遣資深機師的結果。機師工會發言人塔傑(Dennis Tajer)表示，公司應該提供更高的加班費，鼓勵飛行員在不影響飛行安全、符合聯邦法律規範的情形下加飛航班，並且加快重訓去年留職停薪的機師，讓他們能夠重新上線執飛。

許多旅客對於美國航空調整航班時刻表的做法非常不滿。受到影響的旅客在社群媒體推特上表示，自己預定的航班被兩度取消，揚言要美國航空支付因此肇生的多出費用；也有旅客說：「早上8時到機場，居然直接幫我改晚上6時起飛的航班，我再也不搭美國航空了！」