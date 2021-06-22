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為工作棄學業 紐約父大學延畢30年 和兒子一同畢業

編譯林育正╱綜合21日電
紐約州一名父親1992年在聯合學院(圖)差五門課而未能畢業，近30年後他終於把學分修完，且與兒子一同參加畢業典禮。(取材自推特)
紐約州一名父親1992年在聯合學院(圖)差五門課而未能畢業，近30年後他終於把學分修完，且與兒子一同參加畢業典禮。(取材自推特)

紐約州一名父親近30年前在大學差了五門課就能達到畢業門檻，沒想到他現在終於把學分修完時，竟然與兒子一同參加畢業典禮。

現年51歲的帕內多(Juan D. Paneto)就讀紐約州香奈塔第(Schenectady)市的聯合學院(Union College)。他在1992年還沒畢業被銀行選中參加培訓機會，但他不可能放棄這大好機會，只好暫停學業。他說：「我的事業當時正要起飛，我之後才意識到，可能要退休後才能畢業了。」

過去30年帕內多數次嘗試與校方溝通，能否以不必到校的方式修完課程。不過仍有部分課程，他必須親自到校上課。而他的家距離學校兩小時車程，因此無法通勤上課。

他在1997年與大學結識的女友結婚，育有四名子女，在銀行業一路高升的過程中，他仍對未完成的學業念念不忘。不過當新冠肺炎疫情來襲，他的孩子改在家裡網路上課，他心想「我的機會來了」。

睽違近30年再度重返課程，他登入視訊會議軟體Zoom與一群10幾20歲的年輕人一同上課。去年秋季學期，他就修了一門有關東亞文字的課程。他說：「開始上課自我介紹的時候，大家都是剛從高中畢業；而我則是一位50歲，嘗試攻讀學位的大叔。」

不過平衡工作與課業並不容易，身為TD銀行的副總他仍須全職工作。午餐時段，他跑到附近朋友的修車廠辦公室，抓緊時間登入Zoom上課。

畢業前幾天，他緊急完成了論文「中華人民共和國：下一個剝削拉丁美洲的世界新勢力」。最後他在橘郡社區大學修完三門課，在聯合學院完成兩門課，順利達到畢業門檻，與長子一同拿到聯合學院大學學位。

他與兒子約書亞(Joshua Paneto)在畢業典禮時就坐在隔壁，兩人在台上擁抱，約書亞說：「我為他感到驕傲。」

紐約州 疫情 退休

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