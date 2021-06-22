機上暴力案件大增 美航空業籲司法部嚴加取締

機上乘客騷亂與暴力行為日漸嚴重，航空業界主管及工會領袖21日致函司法部長加蘭德，籲請司法部嚴加取締。(Getty Images)

機上乘客騷亂與暴力行為日漸嚴重，航空業界主管及工會領袖21日致函司法部 長加蘭德，籲請司法部嚴加取締。

代表美國 航空、達美航空、聯合航空、西南航空等業者的「美國航空公司聯盟」及各大航空公司的工會，在函中表示，「乘客騷亂及暴力事件，對乘客及員工構成安全及飛安威脅，敬請鈞部全力並公開偵辦機上暴力行為。」

元月6日國會暴動前後，不少川普支持者對部分航班造成困擾，當時聯邦航空管理局(FAA)局長狄克森(Steve Dickson)就下令，對在飛機上製造騷亂的乘客採取「零容忍」政策。業者和工會在21日的信函中，希望司法部會同FAA落實這項零容忍政策，對機上騷亂行為一律「徹底、刑事起訴，」展現政府維護飛安的決心，發揮嚇阻效應。

業者和工會另外致函狄克森，籲請FAA把「令人嫌惡」的案例移送司法部，以便「聯邦政府可以徹底、快速、公開」偵辦，嚇阻「這危險也令人擔心」的行為。

致加蘭德信提到，FAA頒布「零容忍」令以來，接獲3039個機上粗暴行為報告，針對其中465個涉嫌攻擊、威脅攻擊或干預機組員的案例，已展開調查。

代表西南航空航班服務人員的「美國運輸勞工工會」5月發布的報告指出，4月8日到5月15日，西南航空班機上乘客行為不當的事故就多達477起。

該工會5月24日報告公司執行長凱利(Gary Kelly)，「上周，一位我們的機上服務人員遭重毆，臉部受傷，兩個牙齒脫落。當下的旅行環境，要確保機艙內維持正常秩序，必須在語氣上與政策方向上，都展現出比過去更堅定的決心。」

上週，又有兩名乘客因為了座位間的扶手大打出手，被趕下飛機。

FAA對攻擊機組員的乘客，建議以高額民事罰款了事；當局接獲的報告顯示，2300起事故是乘客不願依規定戴口罩 ，而FAA目前已把機場與機上戴口罩的規定延到9月13日為止。