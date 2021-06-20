首個六月節聯邦假日 多城辦慶祝活動

本周末全美迎接第一個被指定為聯邦假日的六月節，慶祝奴隸制度結束；圖為一名舞者在德州一場慶祝活動上表演。(美聯社)

總統拜登17日簽署法案，正式將「六月節」訂為聯邦法定假日，以此紀念美國 奴隸制度終結；本周末全美迎來第一個六月節假日，各地紛紛舉行紀念活動慶祝。

1865年6月19日德州受人奴役的黑人終於獲得自由，全美奴隸制度結束；六月節這一天全國各地舉行活動紀念這段歷史，包括演唱會、集會、藝術表演及攤販擺設等。

六月節法案正式生效的時間與佛洛伊德案相隔一年多，過去一年全美各地掀起抗議種族歧視、警察暴力的浪潮，種族議題成為社會焦點；隨著疫情漸漸趨緩，愈來愈多人接種疫苗，今年全美各地以實體活動慶祝六月節。

亞特蘭大 多年來皆在六月節這天舉辦紀念活動，全國有色人種協進會亞特蘭大分會的主席羅斯(Richard Rose)表示亞特蘭大常被稱作「民權運動的搖籃」，將六月節這天訂為聯邦法定假日也在亞特蘭大引起共鳴。

今年亞特蘭大同樣舉辦慶祝活動，其中一遊行從埃比尼澤浸信會教堂(Ebenezer Baptist Church)出發，為金恩牧師當年帶領民權運動的據點。

本周末全美迎接第一個被指定為聯邦假日的六月節，慶祝奴隸制度結束；圖為德州福和堡居民以遊行慶祝。(美聯社)

「為我們遊行」(March For Us)活動將於芝加哥登場，活動負責人馬森(Ashley Munson)說雖然已有進展，但近來的警察暴力事件及多州限縮投票權顯示仍有努力的空間。

紐約舉辦「皇后區六月節」(Juneteenth in Queens)紀念活動，由紐約州 眾議員海恩德曼(Alicia Hyndman)主導，去年她參與推動立法六月節為紐約州法定假日。

在科羅拉多州舉行的一活動將向第一位獲得飛行執照的非裔美國女性貝西·科爾曼(Bessie Coleman)致敬，17歲的非裔高中生史密斯(Deneen Smith)受她的故事啟發，他說：「因為我們祖先歷經艱難，非裔美國人獨立和自由，這就是六月節對我的意義。」