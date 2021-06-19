調查：德州、堪州、肯州女兵 遭性侵風險高

德州胡德堡基地女兵吉倫命案，凸顯出軍中女性面臨的性侵風險。圖為胡德堡基地入口。(美聯社)

軍方智庫蘭德公司(Rand Corp.)18日公布一項最新調查報告，顯示德州 、堪薩斯、肯塔基三州的女性軍人，較全國其他地區的女兵面臨更高的性侵 風險；而女性軍人面臨性侵風險最低的地區，是華府 、維吉尼亞州與馬里蘭州的軍事基地。

資料顯示，2018年德州、堪薩斯、肯塔基這三州的女性軍人遭受性侵害的案件，占了全國的三分之一；整體而言，戰鬥性質愈高的單位，女性軍人面對性侵的風險就愈大；愈傾向文職的單位，這類風險愈低。

德州胡德堡(Fort Hood)基地下士凡妮莎．吉倫(Vanessa Guillén)去年4月失蹤，直至6月方被尋獲遺體；調查發現，吉倫長期遭受一名男性同袍性侵，並被該名男子殺害。

國會與國防部介入調查後指出，由於基地指揮官過分注重戰訓本務，不只忽略營區內部防範性侵應做的措施，甚至還有意包庇，因此時任陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)拔除了該營區至少14名軍官的職務，並表示「必須改善軍中風氣」。

報告指出，華府五角大廈平均每50位女性軍人有一人有被性侵經歷；報告指出，這樣的結論並不令人意外，因為能在五角大廈工作的女性軍人，通常軍階較高、年齡較大、學歷較高，而且與她們共事的男性同事也有這樣的特徵，不會輕易拿自己的仕途開玩笑。

報告作者之一珍娜．紐曼(Jenna Newman)表示：「這份報告向陸軍高層揭露了性侵風險最高的地區，我們建議針對這些地方計畫性地干預，以求徹底改善部隊陳年陋習，創造以人為本的部隊文化。」