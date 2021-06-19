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大雨狂炸、山洪暴發…熱帶風暴襲美南 六月節推遲慶祝

編譯周芳苑／綜合18日電
帶有熱帶強風的混亂風暴18日穿過墨西哥灣向美國南部移動，大雨襲擊沿海社區、導致山洪暴發。圖為住在密西西比州漢考克郡低漥地區的民眾，忙著移走汽車、剪草機、船艇等。(美聯社)
帶有熱帶強風的混亂風暴18日穿過墨西哥灣向美國南部移動，大雨襲擊沿海社區、導致山洪暴發。圖為住在密西西比州漢考克郡低漥地區的民眾，忙著移走汽車、剪草機、船艇等。(美聯社)

帶有熱帶強風的混亂風暴18日穿過墨西哥灣向美國南部移動，大雨襲擊沿海社區、導致山洪暴發，密西西比州和阿拉巴馬州的六月節(Juneteenth)慶祝活動被迫推遲。

據氣象預報，混亂風暴系統正從墨西哥灣向北移動，最大風速為每小時45哩，比熱帶風暴臨界值每小時39哩快； 位於路易斯安納州的國家氣象局氣象學家肖特(Benjamin Schott)說，因欠缺明確中心點，尚未定位為熱帶風暴。

對於已因疫情遭受經濟損失的地區來說，眼前惡劣氣候對旅遊業構成威脅。

路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬和佛州部分地區已發出熱帶風暴警報，也另有大範圍山洪預警，從路易斯安納州東南延伸至佛州狹長地帶、進而沿內陸延伸至密西西比、阿拉巴馬和喬治亞州西部。

打算在密西西比墨西哥灣沿岸舉行六月節慶祝活動的負責人漢普頓(Seneca Hampton)難掩失望， 已耗時好幾周安排；六月節已是聯邦節日，去年疫情活動取消，今年備受期待；這項活動被延遲到下個月；阿拉巴馬州塞爾瑪規畫中的六月節活動則延至8月。

路易斯安納州長愛德華茲(John Bel Edwards)已於17日晚宣布全州進入緊急狀態。

氣象預報稱，整個周末風暴系統恐為墨西哥灣沿岸中部帶來約12吋雨量。

颶風中心表示，在風暴潮和潮汐共同作用下，海岸附近乾燥地區將被海水淹沒，水高可達到約一至三呎。

在奧蘭治海灘，餐廳Tacky Jack's經理帕迪 (Greg Paddie) 說，他們仍有去年莎莉颶風的防災沙袋；那場9月風暴導致兩人死亡，阿拉巴馬和佛州數十萬人斷電。

2021年大西洋颶風季已出現兩次命名風暴，氣象學家預計本季會很忙，但不致於像破紀錄的2020年般瘋狂。

熱帶風暴 墨西哥 阿拉巴馬州

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