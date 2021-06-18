天主教機構拒同志領養兒童 最高院：宗教自由

聯邦最高法院17日一致裁決，天主教兒童寄養機構「天主教社會服務」(Catholic Social Services, CSS)出於宗教觀，有權拒絕同性伴侶領養機構的兒童；最高院 同時稱，費城 市因CSS的政策，便不再與其簽約，服務費城有寄養需求的兒童，實為錯誤。

美聯社報導，最高院的裁決僅專注於本訟案的特定細節，並未談及如何在宗教自由及反歧視法之間取得平衡這個更大問題；最高院本可談得更廣，但判決時只看費城市與兒童寄養中心簽約的條文用語。

首席大法官羅伯茲 (John Roberts)代表多數決撰寫裁決書指稱，CSS「尋求兼容並蓄，容許自己繼續服務費城區兒童時，方式與自己的宗教信仰吻合，並未強加自己的信仰給任何人」。

羅伯茲判定，費城市「因CSS有該寄養政策，便拒絕與CSS簽約，非要CSS修改態度，同意同性伴侶擔任寄養家長，此舉違反憲法第一修正案」。

羅伯茨指出，還沒有同性伴侶曾要求由CSS領養兒童；CSS隸屬費城天主教大主教區管轄，該機構指出，同性伴侶有領養兒童需求，可以向其他20多個容許他們領養的兒童機構提出申請。

羅伯茲寫道，「50多年來，CSS既維持自己信仰，又成功與費城市簽約，提供寄養服務」。CSS出於信仰，也不准未婚伴侶領養機構的小孩。

費城市政府2018年由報導得悉，CSS不准同性伴侶收養該機構兒童，指CSS違反市方跟兒童機構簽約時的反歧視條文，因此不再把兒童送CSS照顧，CSS告上法院，但下級法院都挺費城當局。