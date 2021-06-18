德州州長將付2.5億訂金 自築邊界牆

德州州長艾伯特宣布，他將支付2億5000萬元訂金給一項州主導的計畫，與墨西哥共同建立數百哩的邊界牆。(美聯社)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)宣布，他將支付2億5000萬元訂金給一項州主導的計畫，與墨西哥共同建立數百哩的邊界高牆；他認為此舉為安全計畫的一環，但遭聯邦政府忽視。

在共和黨籍副州長派屈克(Dan Patrick)和數十名州議員的歡呼下，艾伯特16日簽署文件授權諸多行動，以因應壓垮邊界執法人員和引發部分社區反彈的移民 潮。

艾伯特準備在2022年尋求第三個任期，且在最近獲前總統川普 力挺；川普15日宣布接受艾伯特的邀請，將於6月前往邊界探視。

艾伯特16日先稱讚前政府政策有效減緩移民潮，接著將德州當前困境歸因於拜登 政府的計畫；他描述邊界城市慘況，居民怪罪大量移民湧入邊界城市格蘭德河(Rio Grande City)「大肆破壞」和「殘害」社區。

「在川普政府下，邊界獲更多管制，直到拜登上任為止。」艾伯特比較2020年和2021年遭逮捕的移民人數，「兩個政府最大差別就是他們的承諾」。

艾伯特授權州官員開始尋找邊界高牆計畫管理人、開設計畫捐獻網站，並呼籲地主自願提供財產以供建設；他也致信拜登總統，要求聯邦政府將川普任內徵收以興建高牆的土地還給地主。

不過除此之外，艾伯特的計畫尚無太多細節；艾伯特鼓勵地方執法人員和州巡警開始逮補並控罪非法入境的移民，他承諾要在小型社區建造監獄設備，因為許多地方早已無法收容移民。

邊界官員表示，他們樂見此事獲得關注並獲得更多資源，像是可以聘請更多警察和律師到監獄協助；但其他人則擔心，目前不清楚興建高牆是否可行，但肯定的是要價不菲。