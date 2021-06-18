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馬州神秘客獨得7億樂透 陌生人「循線」借錢

記者顏伶如／綜合報導
居民約僅1200人的馬里蘭州煤礦小鎮羅納康寧，今年1月誕生獨得勁球頭獎7億3110萬元彩金的幸運兒。圖為售出中獎獎券的商店經理黛比‧班納特出示象徵獎金的大支票。(美聯社)
居民約僅1200人的馬里蘭州煤礦小鎮羅納康寧，今年1月誕生獨得勁球頭獎7億3110萬元彩金的幸運兒。圖為售出中獎獎券的商店經理黛比‧班納特出示象徵獎金的大支票。(美聯社)

居民約僅1200人的馬里蘭州煤礦小鎮羅納康寧(Lonaconing)，今年1月誕生獨得勁球(Powerball)頭獎7億3110萬元彩金的幸運兒；雖然樂透得主身分迄今成謎，卻幾乎所有人都想來分一杯羹，外州陌生人前來尋找樂透得主想要借錢，鎮上居民則主張頭獎得主應捐錢改善地方建設。馬州允許樂透頭獎得主匿名領獎，由於找不到樂透得主，賣出中獎彩券的小店老闆成了各方請託對象。

這筆六碼全中的彩券為馬州史上最高，也是美國樂透史上第五高的彩金；根據規定，得主可分29年領取7億3110萬元彩金，每一年較先前一年多得5%，或者選擇一次提領，稅後實拿5億4680萬元。

全美只有七州允許樂透得主匿名領獎，馬州是其中之一。

「華盛頓郵報」報導，這名幸運兒選擇匿名領獎，不過小鎮居民言之鑿鑿，一名76歲祖父就是得獎幸運兒，被點名的居民則忙著澄清。來自喬治亞州、俄亥俄州的陌生人則跑來羅納康寧想找樂透得主借錢，理由包括家人生病、農場面臨倒閉等，也有人要借去歐洲旅遊的「盤纏」。

賣出得獎彩券的柯尼商店(Coney Market)負責人拉文斯克羅夫特(Richard Ravenscroft)說，收到一名喬治亞州婦女來信要求贈送鏈鋸，也有外州人希望樂透得主幫忙鋪車道。

拉文斯克羅夫特說：「大家不知道頭獎得主是誰，但知道我的名字，所以就跑來找我。」

他說，住在數千哩外的民眾寄錢到店裡，要求小店員工幫忙買樂透彩券，要沾喜氣；也有其他城鎮的居民開車來買跟1月勁球頭獎得獎號碼一樣的彩券：40、53、60、68、69以及特別號 22。

羅納康寧居民之間流傳，中獎號碼其實是頭獎得主家人的年紀，但報導指出，這張頭獎彩券是電腦選號。

拉文斯克羅夫特說，一名來自維吉尼亞州北部的男子在店裡理論一整天，聲稱頭獎彩券遺失，要求重新申請彩金，後來有州警前來，以防這名男子出現瘋狂行為。

柯尼商店經理黛比‧班尼特(Debbie Bennett)說，不少民眾主張頭獎得主應把錢捐出來造福鄉里，因為小鎮貧窮率高達24%。

她說，有些居民發現有人買了新車或新房子，揣測可能就是得主；雖然說得繪聲繪影，但到頭來可能全部猜錯。

馬州 喬治亞州 勁球

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