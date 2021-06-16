32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解
亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心(Hacienda HealthCare)一名無行為能力的32歲女子遭性侵產子，她的父母對照護醫師吉爾(Phillip Gear)提告，法官10日同意，雙方以1500萬元達成和解。
法庭紀錄指出，吉爾去年12月20日逝世；此前該名女子的家屬與亞州達成750萬元和解案。
私人無營利機構哈仙達照護中心提供長期照護，病患費用由亞州醫療補助計畫(Medicaid)付費，其案件也由亞州經濟安全廳處理。此訴訟案指控亞州嚴重失職，未能監控、督導並管理哈仙達的運作。
法官康帕紐羅(Theodore Campagnolo)上周認為，照顧該名女子26年的吉爾醫師應為此負責，不過根據法律紀錄，已故吉爾的保險公司表示自己無責任支付此筆費用，並表示該醫師的保險政策並未涵蓋性行為的索賠。
此案在2019年1月曝光時躍上國際頭條，哈仙達照護中心負責照顧該女性的護士薩德蘭(Nathan Sutherland)隨後被控性侵，警方提出薩德蘭的DNA證據；薩德蘭遭捕並革職，但他拒不認罪性侵與虐待弱勢成人的指控。
「證據明確指出，吉爾未能妥善擔任基層醫師。」康帕紐羅寫道：「無論是出於倦怠、生理病症、疲憊或其他因素，他多年來並未達到照護標準。」
在該名女子生產前個月，清阮(Thanh Nguyen)醫師開始照顧她；該名女性的父母提告亞州、吉爾和清阮，該照護機構同意和解，但最後家長於2019年年底提告。
法官表示，吉爾對該名女性提供低於水準的治療與照護，未能診斷出她懷孕，也未定期身體檢查；法官表示，該名女子的母親曾要求僅由女性職員照料女兒，但院方並未遵從；而且有證據顯示，該名無行為能力的女子曾多次遭性侵。
這是目前針對該名女病患達成的最大已知公開和解案，該名病患自幼便陷入植物人狀態，住在哈仙達照護中心26年，並於2018年12月生產；目前她的兒子與其父母同住，而她則轉往亞州另一間機構照護。
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