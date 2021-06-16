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32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

評論╱腳踏美中兩條船 普亭空前舒適

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

編譯郭宣含／綜合16日電
亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心一名無行為能力的女子遭性侵產子，雙方以1500萬元達成和解。(美聯社)
亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心一名無行為能力的女子遭性侵產子，雙方以1500萬元達成和解。(美聯社)

亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心(Hacienda HealthCare)一名無行為能力的32歲女子遭性侵產子，她的父母對照護醫師吉爾(Phillip Gear)提告，法官10日同意，雙方以1500萬元達成和解。

法庭紀錄指出，吉爾去年12月20日逝世；此前該名女子的家屬與亞州達成750萬元和解案。

私人無營利機構哈仙達照護中心提供長期照護，病患費用由亞州醫療補助計畫(Medicaid)付費，其案件也由亞州經濟安全廳處理。此訴訟案指控亞州嚴重失職，未能監控、督導並管理哈仙達的運作。

法官康帕紐羅(Theodore Campagnolo)上周認為，照顧該名女子26年的吉爾醫師應為此負責，不過根據法律紀錄，已故吉爾的保險公司表示自己無責任支付此筆費用，並表示該醫師的保險政策並未涵蓋性行為的索賠。

此案在2019年1月曝光時躍上國際頭條，哈仙達照護中心負責照顧該女性的護士薩德蘭(Nathan Sutherland)隨後被控性侵，警方提出薩德蘭的DNA證據；薩德蘭遭捕並革職，但他拒不認罪性侵與虐待弱勢成人的指控。

「證據明確指出，吉爾未能妥善擔任基層醫師。」康帕紐羅寫道：「無論是出於倦怠、生理病症、疲憊或其他因素，他多年來並未達到照護標準。」

在該名女子生產前個月，清阮(Thanh Nguyen)醫師開始照顧她；該名女性的父母提告亞州、吉爾和清阮，該照護機構同意和解，但最後家長於2019年年底提告。

法官表示，吉爾對該名女性提供低於水準的治療與照護，未能診斷出她懷孕，也未定期身體檢查；法官表示，該名女子的母親曾要求僅由女性職員照料女兒，但院方並未遵從；而且有證據顯示，該名無行為能力的女子曾多次遭性侵。

這是目前針對該名女病患達成的最大已知公開和解案，該名病患自幼便陷入植物人狀態，住在哈仙達照護中心26年，並於2018年12月生產；目前她的兒子與其父母同住，而她則轉往亞州另一間機構照護。

亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心護士薩德蘭被控性侵，警方提出薩德蘭的DNA證據；薩...
亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心護士薩德蘭被控性侵，警方提出薩德蘭的DNA證據；薩德蘭遭捕並革職，但他拒不認罪性侵與虐待弱勢成人的指控。 一名無行為能力的女子遭性侵產子，雙方以1500萬元達成和解。(美聯社)

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