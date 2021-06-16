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白宮揭曉全國性戰略 嚴打本土恐怖主義

記者羅曉媛、張聲肇／綜合報導
司法部長加蘭德表示，最大的國內恐怖主義威脅，來自有種族或族群動機的暴力極端分子。(美聯社)
司法部長加蘭德表示，最大的國內恐怖主義威脅，來自有種族或族群動機的暴力極端分子。(美聯社)

白宮15日揭曉打擊國內恐怖主義的全國性戰略，為20多年來首次，政府將加強監控國內恐怖分子動向，並與科技界合作，消彌網上恐怖言論，從源頭打擊本土恐怖主義。上一屆政府則幾乎都只專注打擊伊斯蘭恐怖主義威脅。

司法部長加蘭德表示，從聯邦調查局的觀點看，最大的國內恐怖主義威脅，來自有種族或族群動機的暴力極端分子，「特別是宣揚白人至上」的極端分子。

許多專家指該戰略姍姍來遲，極右暴力極端主義在過去15年多來，帶來最致命、最活躍國內威脅，然而聯邦政府各項資源仍停留在打擊外國恐怖主義，尤其在元月國會暴亂後，凸顯極右暴力極端主義抬頭。

拜登政府長達32頁的全國性戰略包括協調各政府部門執法與預防工作，呼籲給司法部和聯邦調查局提供資金，用於聘請分析師、調查人員和檢察官，加強聯邦政府與州、地方機構及科技公司的信息共享，並應對引起國內恐怖主義的各項因素，例如系統性種族歧視等。

「我們不能忽視這一威脅，或期望它自行消失。」拜登在戰略書開頭寫道，「預防國內恐怖主義，並減少煽動因子需要聯邦政府乃至更廣範圍的多層面響應」。

該戰略也源起3月由情報機構完成的評估報告，指出白人至上主義者和民兵團體是最大國內恐怖威脅，並指國內暴力極端主義造成的威脅升高，是受針對少數族裔社區和政府的偏見所煽動。

白宮在戰略中呼籲情報機構更多聚焦「開源」信息，擴大政府與科技公司的信息共享。

聯邦政府 拜登 白人至上

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