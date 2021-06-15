防止狂犬病 美禁止100多國攜狗入境 為期一年

聯邦疾病防治中心14日宣布，禁止從 100 多個面臨狂犬病問題的國家攜狗入境。圖為一名穿戴防護裝備的旅客在機場照顧愛犬。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )14日宣布，禁止從100多個面臨狂犬病問題的國家攜狗入境，禁令即日起生效，為期一年。

CDC表示，目前從這100多國入境的狗已被要求出示狂犬病疫苗 接種證明，實施禁令是因為被拒入境的幼犬數量激增，幼犬年齡小，無法完成疫苗接種。

美國 獸醫協會(AVMA)主席克拉特(Douglas Kratt)對這項禁令表示讚賞，稱把狗當成寵物，確保健康狗入境更重要。

這項禁令適用於剛來美國或返回美國的狗，包括寵物、待售或待收養的狗；在禁令下，假如有對美國夫婦將狗帶到中美州貝里斯，將無法直接帶狗返美，除非狗先在狂犬病風險不高的國家度過六個月。

官員說，每年約100萬隻狗被帶入美國，預計4%至7.5%適用禁令；有些情況例外，包括導盲犬或攜帶寵物移居美國的外國人。

最近被拒入境美國的狗多來自俄羅斯、烏克蘭和哥倫比亞，CDC狂犬病專家皮拉奇(Emily Pieracci)說，另外有許多被拒入境的情況，驅使政府實施禁令。

皮拉奇說，許多狗被拒入境是因為有文件謊報狗超過四個月大；狂犬病疫苗在狗屆齡四個月之前無法完全生效，因此規定，不足四個月的狗不准入境。

狂犬病是動物和人類的致命疾病，病毐入侵中樞神經系統，通常因被染病的動物咬傷而受到感染，出現症狀就無法治癒，但可通過疫苗預防。

新冠疫情下，人們更需要毛茸茸動物的陪伴，狗需求隨之增加，偏偏狂犬病疫苗接種不得不因疫情暫停或取消，攜帶狂犬病狗入境的風險提高。