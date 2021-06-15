西敏寺犬展 北京狗芥末奪玩具犬組5連霸

北京犬「芥末」在 今年的西敏寺犬展獲得玩具犬組冠軍。(美聯社)

一年一度的西敏寺犬展(Westminster Kennel Club Dog Show)經過數月延期，終於上周末舉辦；北京 犬「芥末」(Wasabi)獲得玩具犬組冠軍，邊境 牧羊犬韋伯(Verb)則趕在八歲生日前拿下敏捷賽的冠軍。

芥末不僅是2019年美國 犬種協會(AKC)的冠軍狗，更是西敏寺犬展玩具犬組史上首次蟬聯五屆冠軍的小型犬。

芥末的訓練師間飼養員費茲派屈(David Fitzpatrick)說：「牠的表演能力可說是天賦異稟，比起別的狗就是多一些特色，散發出與其他狗狗不同的光芒。」

費茲派屈曾在2012年帶著芥末的祖父馬拉奇(Malachy)拿下冠軍，一家子都是西敏寺犬展的常勝軍；至於要如何為芥末慶祝奪冠，費茲派屈回答：「我會來杯香檳，牠則是可以獲得一塊菲力牛排。」

西敏寺犬展在曼哈頓已有145年的歷史，以往都在室內進行，但今年為防範新冠肺炎將比賽改至戶外，現場只開放參賽者入場，欲觀賞的民眾只能從遠端連線，或是觀看轉播。

直到2014年西敏寺犬展才將敏捷能力納入比賽項目，這也反映無論是品種狗或是混種狗，敏捷運動都變得愈來愈受歡迎。

邊境牧羊犬韋伯在八歲生日前拿下敏捷賽的冠軍。圖為韋伯的參賽英姿。(美聯社)

敏捷賽冠軍韋伯和訓練師杜威特(Perry DeWitt)可說是合作無間，他們也在2019年同項比賽中奪冠，杜威特表示：「牠玩得很開心，而且還使出了渾身解術，這是牠最喜歡做的事。」

另一項敏捷賽的頂級混種犬冠軍則是由一隻混種澳洲牧牛犬波拉(Plop)奪下，牠和訓練師麗莎·塔柏(Lisa Topol)也在2019年拿過該獎項的冠軍。

波拉今年也是八歲，而且15個月前才經歷一次大型手術，塔柏說：「說真的，我原本以為牠再也無法奔跑了。」

有些運動項目是專為混種犬設計，獸醫師瑪莉亞·巴達莫(Maria Badamo)表示，只要沒有先天發育的問題，無論哪一種狗都具有敏捷的天性：「我想這也是幫助狗的身心健康，避免牠們花太多時間躺在沙發上。」