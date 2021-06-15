我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

西敏寺犬展 北京狗芥末奪玩具犬組5連霸

編譯林梅婕／綜合14日電
北京犬「芥末」在 今年的西敏寺犬展獲得玩具犬組冠軍。(美聯社)
北京犬「芥末」在 今年的西敏寺犬展獲得玩具犬組冠軍。(美聯社)

一年一度的西敏寺犬展(Westminster Kennel Club Dog Show)經過數月延期，終於上周末舉辦；北京犬「芥末」(Wasabi)獲得玩具犬組冠軍，邊境牧羊犬韋伯(Verb)則趕在八歲生日前拿下敏捷賽的冠軍。

芥末不僅是2019年美國犬種協會(AKC)的冠軍狗，更是西敏寺犬展玩具犬組史上首次蟬聯五屆冠軍的小型犬。

芥末的訓練師間飼養員費茲派屈(David Fitzpatrick)說：「牠的表演能力可說是天賦異稟，比起別的狗就是多一些特色，散發出與其他狗狗不同的光芒。」

費茲派屈曾在2012年帶著芥末的祖父馬拉奇(Malachy)拿下冠軍，一家子都是西敏寺犬展的常勝軍；至於要如何為芥末慶祝奪冠，費茲派屈回答：「我會來杯香檳，牠則是可以獲得一塊菲力牛排。」

西敏寺犬展在曼哈頓已有145年的歷史，以往都在室內進行，但今年為防範新冠肺炎將比賽改至戶外，現場只開放參賽者入場，欲觀賞的民眾只能從遠端連線，或是觀看轉播。

直到2014年西敏寺犬展才將敏捷能力納入比賽項目，這也反映無論是品種狗或是混種狗，敏捷運動都變得愈來愈受歡迎。

邊境牧羊犬韋伯在八歲生日前拿下敏捷賽的冠軍。圖為韋伯的參賽英姿。(美聯社)
邊境牧羊犬韋伯在八歲生日前拿下敏捷賽的冠軍。圖為韋伯的參賽英姿。(美聯社)

敏捷賽冠軍韋伯和訓練師杜威特(Perry DeWitt)可說是合作無間，他們也在2019年同項比賽中奪冠，杜威特表示：「牠玩得很開心，而且還使出了渾身解術，這是牠最喜歡做的事。」

另一項敏捷賽的頂級混種犬冠軍則是由一隻混種澳洲牧牛犬波拉(Plop)奪下，牠和訓練師麗莎·塔柏(Lisa Topol)也在2019年拿過該獎項的冠軍。

波拉今年也是八歲，而且15個月前才經歷一次大型手術，塔柏說：「說真的，我原本以為牠再也無法奔跑了。」

有些運動項目是專為混種犬設計，獸醫師瑪莉亞·巴達莫(Maria Badamo)表示，只要沒有先天發育的問題，無論哪一種狗都具有敏捷的天性：「我想這也是幫助狗的身心健康，避免牠們花太多時間躺在沙發上。」

邊境 美國 北京

上一則

華航擴大LA服務 7、8月增台北－安大略載客航班

下一則

防止狂犬病 美禁止100多國攜狗入境 為期一年

延伸閱讀

林書豪「粽子投球」親解為何急與北京首鋼簽約

林書豪「粽子投球」親解為何急與北京首鋼簽約
湖北十堰市場氣爆25死 驚動北京高層

湖北十堰市場氣爆25死 驚動北京高層
圖輯／棕黑臉搭靈動眼 北京狗「山葵」西敏犬展奪優勝

圖輯／棕黑臉搭靈動眼 北京狗「山葵」西敏犬展奪優勝
中共黨慶1.4萬人演練 殲20現蹤 直升機排出「100」字樣

中共黨慶1.4萬人演練 殲20現蹤 直升機排出「100」字樣

熱門新聞

佛州皇家棕櫚海灘的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日發生槍擊案，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行凶後開槍自盡。圖為警正封鎖現場調查。(美聯社)

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

2021-06-10 22:15
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。（美聯社）

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

2021-06-10 21:12
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
拜登將脖子上的蟬拍落。(擷自影片)

不識相的蟬「攻擊」美國總統脖子 拜登出手拍落

2021-06-09 16:36
奧斯汀當地警方在凌晨召開新聞發布會解釋案情。美聯社

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

2021-06-12 11:30
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

2021-06-07 10:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發
美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加
女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳

女大生畢業照交「如廁照」被採用 網笑：絕不會忘記妳
耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌

耶魯華生命案／警公布百頁證據 指潘勤軒為兇嫌
明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？