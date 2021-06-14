「紐約高地」首叫好映 但戲院票房不叫座

導演朱浩偉執導的歌舞大片「紐約高地」，叫好不叫座，首周上映票房不如預期，令近來稍有起色的影界大失所望。圖為「紐約高地」片中一幕。(美聯社)

歌舞大片「紐約 高地」(In the Heights)改編自百老匯舞台劇「漢密爾頓」創作者林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda)的同名音樂劇，並由「瘋狂亞洲富豪」導演 朱浩偉(Jon M. Chu)執導，卻叫好不叫座，首周上映票房不如預期，令近來稍有起色的影界大失所望。

片商13日估計「紐約高地」的首映票房為1140萬元，先前的預測範圍為1500萬元到2000萬元，受到影評人熱烈讚揚，但首映周末表現黯淡，反而另一部強檔電影 「噤界II」第三周的票房為1170萬元，甚至成為疫情期間全美首個票房破億的電影 ；另外，「比得兔兔」(Peter Rabbit 2: The Runaway)原定2020年復活節上映，首映票房估計約為1040萬元。

「紐約高地」首映不如預期也再度凸顯市場的挑戰，大部分戲院仍限制容納人數以保持社交安全距離，另外電影同時在串流平台HBO Max上線，觀眾在家便可收看。

「紐約高地」沒有強大的卡司演出，該片多由新人主演，倚靠市場口碑來宣傳，CinemaScore觀眾評分獲得等級A的評價。

發行片商華納兄弟總監高登斯坦說：「我們一直認為這部電影有價值，儘管上映票房比我們預期的少，我們仍為電影驕傲，隨著時間過去我們希望觀眾能體驗這部電影，並且告訴親朋好友一起來看看。」

華納兄弟未公布「紐約高地」在HBO Max的收視數據，高登斯坦說依據以往經驗，戲院票房會與串流平台的收視相呼應，票房表現亮眼，串流平台也會有不錯的收視，因此「紐約高地」首映票房表現不佳與HBO Max關係不大。

「紐約高地」是罕見地以拉丁裔演員為主的高預算電影，拉丁裔族群在戲院觀眾中的占比相當高，根據調查，該片首映週末的觀眾有四成為拉丁裔；導演朱浩偉2018年的電影「瘋狂亞洲富豪」相當賣座，他呼籲觀眾進戲院支持「紐約高地」，是否能再度獲得佳績，就看接下來幾周的表現。