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全球晶片荒波及餐飲業 點餐、出菜大塞車

記者胡玉立／綜合報導
全球晶片短缺可能大幅改變餐飲業點餐及付款運作模式。(美聯社)
全球晶片短缺可能大幅改變餐飲業點餐及付款運作模式。(美聯社)

全球晶片荒，打亂手機、汽車製造業之後，最新受害者是早因疫情陷入困境、正踉蹌重啟的餐飲業。目前全國各家餐廳幾乎都人手不足，晶片短缺，讓企盼生意回流的餐飲業者處境更加艱難，餐館點餐及付款運作甚至可能出現劇變。

餐廳點餐系統(point of sale，POS)靠電腦晶片運作，連結廚房和用餐區並列印出顧客點菜單。拉斯維加斯傑瑞金塊賭場(Jerry’s Nugget Casino)糕點廚師道格泰勒(Doug Taylor)說，顧客點餐後迫不及待，但晶片短缺讓餐廳作業速度大減，他說：「傷腦筋啊！人潮回來了，賭城這個周末有30萬人，如果不能儘速處理點餐，下單鐵定塞車。我們之前沉寂了一年多，現在100%開放，卻又碰到這麼大的瓶頸。」

為餐廳生產晶片相關設備的大公司PAX，在全球擁有6000萬個接受訂餐和付款的點餐系統終端機以及由服務生手持的點餐機器。PAX負責美國銷售和運營的資深副總裁瓊斯 (Clint Jones) 表示，該公司撐過了疫情大部分時間，他們的中國工廠只出現過一點點小問題，但情況在4、5月開始變化。

瓊斯說：「晶片和其他電子零件沒貨，普遍短缺。我無法想像小型餐館在這時候開張，一定有很多事情搞不定。」

設備製造公司正七手八腳地想出替代方案，例如讓客人使用線上付款或用自己的手機掃瞄桌面代碼點餐下單。而這代表的是，晶片短缺可能大幅改變餐飲業運作模式，亦即隨著零接觸式點餐和付款成為常態，數以千計的餐館服務生和調酒師工作，可能會永久消失。

勞工統計局數據顯示，儘管5月休閒接待工作職缺增加29萬2000個，但與疫情前相比，還少200多萬個。與此同時，員工短缺，對餐館業打擊特別嚴重，因為許多前員工都在疫情期間換了工作或回家照顧子女，或出於健康考量避免從事需要面對客人的工作。

數位菜單變得越來越普遍；據全國餐館協會(NRA)數據，去年全國全套服務餐館有半數增加數位菜單，40%食品企業增加零接觸模式或線上支付。

晶片 疫情 手機

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