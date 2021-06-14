我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

饕客湧向餐廳但庫存不足 龍蝦價格翻2倍

編譯周芳苑／綜合13日電
今年夏季龍蝦因市場供不應求，已使得價格攀升。(美聯社)
今年夏季龍蝦因市場供不應求，已使得價格攀升。(美聯社)

夏天到了，新英格蘭地區的遊客渴望品嘗龍蝦卷、或者一整隻煮熟的龍蝦。今年，民眾湧向餐廳導致需求暴增，龍蝦身價大漲，饕客享用美食得準備付出更高成本。

今年夏季龍蝦價格上揚，主要是因為供應有限、需求旺盛以及隨著新冠疫情紓緩而經濟重新開放，消費者靜待好幾個月了，終於首次回到海鮮餐館和市場。

緬因州一些商店 5 月龍蝦售價每磅 17 、18 元，約是一年前的兩倍；6月價格約在每磅 13 、14 元之間徘徊。龍蝦行情晚春時向來就很貴，今年更往上飆漲。

根據商業出版商 Urner Barry 報導，新英格蘭市場5 月 1 日 1.25 磅重的活龍蝦批發價為每磅 9.01 元，比往年同一天行情高出每磅約 2.7 元，創下至少五年最高紀錄。

專門提供海鮮資訊的SeafoodNews.com 分析師兼創辦人薩克頓 (John Sackton) 表示，龍蝦價格居高不下顯示出顧客希望重返餐廳用餐，高端海鮮需求量很大。

薩克頓認為，對餐飲服務來說，這是一大優勢，可為預期有強勁業績的夏季做好萬全準備；龍蝦行情上揚連帶推高許多足可吸引客流量的餐品價格，這些餐品是賭場菜單上的必備項目。

助長龍蝦行情上揚的其他因素還包括缺乏庫存、捕撈季節起步緩慢。新英格蘭最繁忙的龍蝦捕撈季節向來是夏季，許多捕撈者才剛開始把捕蝦撈網放入水中。

麻州龍蝦協會執行董事卡索尼 (Beth Casoni) 說，漁民通常會在季節結束查看，研判這一季是否豐收。

全美龍蝦捕撈的主要基地在緬因州，但許多龍蝦也在麻州、羅德島州和新罕布夏州上岸。儘管新冠疫情衝擊全美經濟，漁民們 2020 年仍度過豐收季節。

緬因州漁民共捕撈超過 9600 萬磅龍蝦，雖是 2010 年以來最低數量，仍遠高於 1990 年代的平均捕撈量。

夏天到了，新英格蘭地區的遊客渴望品嘗龍蝦卷、或者一整隻煮熟的龍蝦。今年，民眾湧向餐廳導致需求暴增，龍蝦身價大漲，饕客享用美食得準備付出更高成本。

新英格蘭 緬因州 麻州

上一則

全球晶片荒波及餐飲業 點餐、出菜大塞車

下一則

疫期紓壓 芝加哥53歲男子連續365天跳湖密西根湖

延伸閱讀

萬鑫鑫的陶藝課（二四）

萬鑫鑫的陶藝課（二四）
驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來
統計：新州疫苗接種者 染疫率僅萬分之6

統計：新州疫苗接種者 染疫率僅萬分之6
經濟重啟 灣區齊漲 食品、機票較一年前上漲3.8%

經濟重啟 灣區齊漲 食品、機票較一年前上漲3.8%

熱門新聞

佛州皇家棕櫚海灘的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日發生槍擊案，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行凶後開槍自盡。圖為警正封鎖現場調查。(美聯社)

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

2021-06-10 22:15
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。（美聯社）

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

2021-06-10 21:12
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

2021-06-07 10:27
拜登將脖子上的蟬拍落。(擷自影片)

不識相的蟬「攻擊」美國總統脖子 拜登出手拍落

2021-06-09 16:36
奧斯汀當地警方在凌晨召開新聞發布會解釋案情。美聯社

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

2021-06-12 11:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打