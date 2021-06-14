饕客湧向餐廳但庫存不足 龍蝦價格翻2倍

今年夏季龍蝦因市場供不應求，已使得價格攀升。(美聯社)

夏天到了，新英格蘭 地區的遊客渴望品嘗龍蝦卷、或者一整隻煮熟的龍蝦。今年，民眾湧向餐廳導致需求暴增，龍蝦身價大漲，饕客享用美食得準備付出更高成本。

今年夏季龍蝦價格上揚，主要是因為供應有限、需求旺盛以及隨著新冠疫情紓緩而經濟重新開放，消費者靜待好幾個月了，終於首次回到海鮮餐館和市場。

緬因州 一些商店 5 月龍蝦售價每磅 17 、18 元，約是一年前的兩倍；6月價格約在每磅 13 、14 元之間徘徊。龍蝦行情晚春時向來就很貴，今年更往上飆漲。

根據商業出版商 Urner Barry 報導，新英格蘭市場5 月 1 日 1.25 磅重的活龍蝦批發價為每磅 9.01 元，比往年同一天行情高出每磅約 2.7 元，創下至少五年最高紀錄。

專門提供海鮮資訊的SeafoodNews.com 分析師兼創辦人薩克頓 (John Sackton) 表示，龍蝦價格居高不下顯示出顧客希望重返餐廳用餐，高端海鮮需求量很大。

薩克頓認為，對餐飲服務來說，這是一大優勢，可為預期有強勁業績的夏季做好萬全準備；龍蝦行情上揚連帶推高許多足可吸引客流量的餐品價格，這些餐品是賭場菜單上的必備項目。

助長龍蝦行情上揚的其他因素還包括缺乏庫存、捕撈季節起步緩慢。新英格蘭最繁忙的龍蝦捕撈季節向來是夏季，許多捕撈者才剛開始把捕蝦撈網放入水中。

麻州 龍蝦協會執行董事卡索尼 (Beth Casoni) 說，漁民通常會在季節結束查看，研判這一季是否豐收。

全美龍蝦捕撈的主要基地在緬因州，但許多龍蝦也在麻州、羅德島州和新罕布夏州上岸。儘管新冠疫情衝擊全美經濟，漁民們 2020 年仍度過豐收季節。

緬因州漁民共捕撈超過 9600 萬磅龍蝦，雖是 2010 年以來最低數量，仍遠高於 1990 年代的平均捕撈量。

夏天到了，新英格蘭地區的遊客渴望品嘗龍蝦卷、或者一整隻煮熟的龍蝦。今年，民眾湧向餐廳導致需求暴增，龍蝦身價大漲，饕客享用美食得準備付出更高成本。