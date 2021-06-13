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鐘聲49響 紀念佛州同志夜總會槍案5周年

編譯盧炯燊／綜合12日電
奧蘭多「脈衝」同志夜總會屠殺案屆滿五周年，民眾12日在夜總會外悼念死者。(美聯社)
奧蘭多「脈衝」同志夜總會屠殺案屆滿五周年，民眾12日在夜總會外悼念死者。(美聯社)

佛羅里達州奧蘭多「脈衝」(Pulse)同志夜總會2016年的大規模槍擊案，成為美國史上，對LGBTQ社區最嚴重的襲擊；12日是這起不幸事件五周年紀念，全國多處地方有紀念活動外，全球600多個宗教場所敲響了49下鐘聲，以紀念49名死者。

不少死傷者的家人及社區成員在奧蘭多第一聯合衛理公會聚集出席紀念儀式，同時宣讀了死者的名字。也有數十名倖存者、遇難者家屬和急救人員到夜總會舊址掉念，這裡現已變成一間臨時紀念館，內有遇害者的照片、彩虹色的花朵及紀念品。

這宗槍擊案於2016年6月12日發生，造成包括槍手在內至少50人死亡及53人受傷。槍手與警方對峙三小時後遭擊斃。

不少民選政客及社會活動人士紛紛表示，除了用言語言紀念外，更重要的是要有行動；正在英國出席七大工業國峰會(G7)的拜登總統說，美國必須採取更多措施來減少槍枝暴力；他表示，會簽署法案，給這家夜總會正式命名為國家紀念館。

奧蘭多「脈衝」同志夜總會屠殺案屆滿五周年，拜登總統表示將簽署法案，把這座夜總會指...
奧蘭多「脈衝」同志夜總會屠殺案屆滿五周年，拜登總統表示將簽署法案，把這座夜總會指定為國家紀念館。(美聯社)

在一個由人權及槍枝安全組織聯盟主辦的全國直播討論上，代表奧蘭多的民主黨籍亞裔聯邦眾議員斯蒂芬妮‧墨菲 (Stephanie Murphy) 說，悲劇發生後，激發了她競選公職；她說，事發五年後仍然無法理解為甚麼有人會這樣做，他們的仇恨怎麼會這麼強烈？更難理解的是，為何仍有政客拒絕採取基本行動，來阻止下一次槍擊事件的發生。

LGBTQ維權組織「平等佛羅里達」(Equality Florida)的媒體關係經理沃爾夫(Brandon Wolf)在討論會上回憶說，大屠殺當晚，他正在「脈衝」內工作，事件讓他失去了兩個好朋友。他說，現在的工作就是保護同志社區免受各種形式的暴力和仇恨，同時也不斷提醒人們，這次槍擊事件並非偶然，LGBTQ群體仍在受到攻擊。

奧蘭多「脈衝」同志夜總會屠殺案屆滿五周年，夜總會外12日陳列著罹難者的相片，讓民...
奧蘭多「脈衝」同志夜總會屠殺案屆滿五周年，夜總會外12日陳列著罹難者的相片，讓民眾悼念。(美聯社)

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