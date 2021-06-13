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陸龜受威脅 環團告政府興建公路

編譯林梅婕／綜合12日電
環保組織指控前總統川普批准興建高速公路，違反環境保護法，並威脅到棲息在莫哈維沙漠的陸龜。(美聯社)
環保組織指控前總統川普批准興建高速公路，違反環境保護法，並威脅到棲息在莫哈維沙漠的陸龜。(美聯社)

非營利環保組織Conserve Southwest Utah日前控告聯邦政府，指控前總統川普在執政時期批准新建一條經過紅崖國家保護區(Red Cliffs National Conservation Area)的四線道高速公路，違反環境保護法，且威脅到棲息在莫哈維沙漠(Mojave Desert)的陸龜和其他生物。

根據該組織控告內政部及土地管理局上周提出的訴狀指出，欲解決當地快速成長的車流量還有其他替代方案，而選擇讓新建工程經過環境保護區是開啟一項危險的先例。

這項高速公路興建案是在去年1月，也就是川普卸任前批准，提告的環保組織希望拜登政府能逆轉這項決定；環保團體Advocates for the West資深律師圖奇(Todd Tucci)表示，內政部長哈蘭德(Deb Haaland)支持這項工程案令人感到「不可思議」，內政部和土地管理局皆尚未對此回覆。

美國魚類和野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)指出，莫哈維沙漠陸龜屬於瀕臨絕種的動物，體重可達15磅(6.8公斤)左右，身高可達6呎(15公分)，平均壽命為80歲；該物種長達95%的時間都生活在地底下，足跡遍布加州、內華達州、亞利桑納州和猶他州。

Conserve Southwest Utah總裁布坦(Tom Butain)表示，工程製造的噪音、垃圾和燈光都會影響陸龜的活動，或是被行經的車輛撞到，而柏油路也會造成陸龜的行動力更加緩慢，布坦說：「道路將是阻礙烏龜生存最大的問題。」

不過支持興建案的人則表示，高速公路是為了紓解聖喬治市(St. George)的交通量，並稱都會區人口已達17萬人，是全美人口成長最快速的地區之一。

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