灰狼小寶寶 80年來首度現身科州

科羅拉多州保育灰狼出現成果，該州最近發現1940年代以來第一批灰狼幼崽。(美聯社)

科羅拉多州野生動物官員表示，該州最近出現1940年代以來第一批灰狼幼崽。

科州州長波利斯(Jared Polis)宣布，一名州生物學家和地區野生動物管理員周末時各自發現至少三隻灰狼幼崽與牠們的父母在一起，在科州，原本就已知有兩隻成年灰狼；多數狼窩有四到六隻幼崽，所以實際數量可能比發現的還多。

科州選民去年投票通過，要求2023年底前在該州西部公共土地上重新引入灰狼；才剛表決幾個月後，便發現久未出現的小灰狼。

今年稍早，灰狼從聯邦瀕危物種保護之列除名，但仍受州級保護，在科州狩獵灰狼是非法的，違者將課罰款、監禁和失去狩獵許可。

1940年代，灰狼在科州被獵殺、誘捕和毒死。

在歷經2019年來多次目擊後，官員去年證實在科州西北部存在一小群狼；據悉，這些狼來自懷俄明州 黃石國家公園。

引狼重返方案的反對者聲稱，科州發現狼，表示沒必要重新引入這類動物，假以時日終可自然繁衍；牧場主人、麋鹿獵人、農民和農村地區其他人認為，引狼重返是科州前沿山脈沿線城市多數人推動的糟糕政策，對牲畜和規模10億元的狩獵業構成威脅。

但野生動物保育人士認為，引狼重返可更快恢復灰狼棲息地，從加拿大展延到墨西哥邊境 。1990年代重新將狼引入北洛基山脈，如今在蒙大拿、懷俄明、愛達荷、俄勒岡、華盛頓和北加州 部分地區約有3000頭灰狼。

西部五大湖區殘餘狼群已在密西根、明尼蘇達和威斯康辛州擴增至約4400隻。